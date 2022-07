La inflació colpeja la Boqueria: «Abans per 25 euros tenies de tot; ara ja no»

Entre la resignació i la impotència

Els compradors, els grans perjudicats

"Abans la gent comprava de tot per 25 euros; ara només els arriba per quatre o cinc productes", són paraules de, que regenta una fruiteria a. L'augment de la inflació es nota a tot arreu, també als mercats. Són dos quarts de dotze del matí. Ja fa tres hores i mitja que el formalment anomenatha obert les portes. Els estrets carrerons, que encara s'empetiteixen més per l'afluència de visitants, són una bala directa als sentits: conflueixen crits -"Maca, peix de qualitat!"-, colors vius i olors estrambòtiques, fins i tot perceptibles per les persones que han decidit posar-se una mascareta davant l'auge de coronavirus.Lava frenar un principi dedesprés de la crisi de 2008 i ara, després de l'onada de restriccions, laha tornat a sacsejar els indicadors i, de retruc, la butxaca de les famílies. No són pocs els experts que alerten d'unade cara a la tardor, arran també de la inflació i de les mesures que es prenguin a nivell europeu per mirar de fer-hi front. L'increment del preu dels productes - la inflació del juny va ser del 10,2%, una xifra que no es veia des de 1985 - té traduccions clares en el dia a dia. La Boqueria, malgrat ser un dels establiments comercials més coneguts i freqüentats de Catalunya, també pateix aquest problema."Per fer-nos una idea, els pebrots de piquillo estan a 4,50 euros, quan solien vendre's per 1,50", explica Besora, propietari de la, situada al bell mig del mercat. No es tracta d'un cas aïllat, ni de bon tros, passa el mateix en bona part de les botigues de la Boqueria, però també als altres mercats. Els productes que s'han encarit més són el plàtan, l'oli d'oliva, l'arròs, la llet i els ous. Compres habituals en el dia a dia de la majoria de famílies, que han vist com omplir el carro costa ara més diners que no pas fa unes setmanes.Els botiguers ho entomen ambperò sense abandonar l'alegria. Besora no perd el bon humor mentre explica els efectes de la inflació en el seu dia a dia, i té la mateix actitud, encarregada de la, situada en una cantonada del mercat. Ella també s'ha vist afectada per l'increment de preus. "Ara, els consumidors compren només el que necessiten", explica. Així, les inversions fetes a la parada costen més de recuperar. La situació, entre les parades, genera impotència.La clientela habitual, com explica Castany, són, que sovint qüestionen l'increment dels preus. "És horrorós, però no hi puc fer res", diu. Els productes que ven també li surten més cars i per això ha de fer pujar el preu, per continuar tenint marge i que li surti a compte el negoci. "Com és barat és el producte, menys hi guanyo jo, perquè tot i que els costos són fixes, els impostos pugen", lamenta la botiguera. A mitja conversa, una parella xinesa pregunta en un castellà de mínims si la parada estarà oberta a l'agost. "I tant! Hem decidit fer molts diners", els respon amb humor. La botiga estarà oberta a l'estiu: no és moment de fer bromes.La Boqueria combina les funcions d'un mercat tradicional amb l'atracció turística, i per això acostuma a estar plena de visitants. "Els preus estan disparats, però no tenim gaire clientela, aquí. La majoria són turistes i no miren gaire el preu", explica, treballador de. Bona part dels comerciants lamenten l'impacte de la inflació, però n'hi ha alguns que ho relativitzen. "Aquest any han pujat els preus per la invasió d'Ucraïna, però cada estiu augmenten", diu, treballador de. Les dades no són tan optimistes, feia molts anys que no es veia un increment d'aquestes característiques.Els efectes de la inflació s'organitzen en una mena de cercle viciós que es retroalimenta i on la majoria de les parts implicades surt perjudicada. Un dels clars perdedors són els. En conversa amb aquest diari, diversos usuaris del marcat de la Boqueria lamenten que ara, amb l'augment de preus, ja no n'hi ha prou amb els diners que abans et servien per omplir la nevera. "Comprar s'ha de comprar, però clar, amb cura. Els preus han pujat massa!", comenta un matrimoni.Pugen els preus, i què fan moltes famílies? Comprar en establiments més econòmics, com els supermercats, cosa que perjudica els mercats dels diferents barris de Barcelona. Mentre es busca la manera de combatre aquesta, la situació econòmica colpeja la Boqueria, els venedors i els compradors.

