Els sindicats dels Mossos lamenten la «desconfiança» del Parlament

Elshan demanat aquest divendres no centrar el debat del model policial exclusivament en l’ordre públic i han lamentat que es dubti dels agents que garanteixen la seguretat. “El cos està sotmès al Parlament, però aquest no es pot mantenir en la desconfiança constant en les actuacions de la policia”, ha assenyalat el secretari general del sindicat autònom de policia. Els representants també han qüestionat la feina feta des de la darrera comissió celebrada el 2013, en la qual es van aprovar una sèrie d’obligacions que les administracions “no han complert”. “Qualsevol model que en surti ha de ser assumible, no pot ser nomes un aparador”, ha afegit Garcia.Diversos representants de sindicats han comparegut avui a la comissió sobre el model policial al, on han intervingut per donar el seu punt de vista sobre el tema. El primer ha estat el secretari general de SAP-FEPOL, que ha insistit en que el cos dels Mossos ha estat l’únic que ha complert “totes i cadascuna de les exigències” que van sortir de la darrera comissió de fa 9 anys.També ha subratllat que el debat no ha de girar entorn, només, de l’ordre públic, sinó donar resposta a molts altres temes com “la coordinació, els problemes de, la professionalització de les bandes, o la”. En aquest sentit, Garcia enumerat també alguns dels problemes en que es troben els agents com la inseguretat jurídica o la manca de formació.En la mateixa línia ha intervingut el delegat de recursos operatius de la, que ha citat alguns dels temes que s’havien tirat endavant el 2013 i que no s’han implementat, com per exemple la Llei catalana de l’espai públic. També ha lamentat que hi hagi una manca d’efectius i espais on fer formació, o que no s’hagi revisat l’actual regim disciplinari.Per això, Ruiz ha posat sobre la taula quatre resolucions que millorarien notablement les condicions de treball dels professionals, com un, mésamb les entitats i associacions, un recolzament en les actuacions per part l’administració, així com la condemna dels casos de violència ciutadana contra els agents.En el debat també han intervingut, del, secretària general del col·lectiu autònom de, i, especialista en ordre públic del

