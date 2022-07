Rigoberta Bandini i Amaia canten «Así bailaba»

amb. Rigoberta Bandini amb Amaia. La cantant catalana escull la guanyadora d'OT 2018 per al single que ha publicat aquest divendres i que es titula "". Feia dies que les dues creaven expectació a les xarxes socials entre els fans i, finalment, ja es pot escoltar la col·laboració que les ha tornat a unir."Fa un any, l'Amaia va venir a casa per compondre juntes una cançó per al seu futur disc. Ens vam tancar a l'estudi amb un petit convidat i, contra tot pronòstic, va ser unaEn acabar la cançó ens vam posar a crear-ne una altra per a una possible col·laboració juntes, i aquest divendres, per fi, la podreu escoltar", escrivia Rigoberta Bandini al seu perfil d'Instagram. I és que Rigobertavaen l'últimde la cantant: és la coautora de la cançó "", publicada el març passat." és un temai, tal com avança el seu nom, faa la cançó. El nou single arriba la mateixa setmana que Bandini ha anunciat que deixarà la música durant un temps: "He d'explicar una cosa importantíssima: a la tardor faré el final de la gira, i".

