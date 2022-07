Tots els requisits per sol·licitar l'ajuda de 200 euros del govern espanyol

Qui pot sol·licitar l'ajuda?

Com i on s'ha de fer la sol·licitud?

L'ha posat aquest divendres a disposició dels possibles beneficiaris el formulari en línia per demanar l'assistència econòmica de 200 euros, destinada a persones ambi patrimoni anunciada pel govern espanyol.El decret que contempla l'ajut estableix que els sol·licitants tenen fins alper demanar-lo i l'Agència podrà fer els pagamentsAixí i tot, Hisenda està treballant per agilitzar al màxim la tramitació.Tots elsambque no cobrin cap mena de pensió poden sol·licitar la nova ajuda del govern espanyol. Els sol·licitants han de viure en llars on elsdel 2021A més, el seu patrimoni ha de ser inferior als 43.200 euros, sense tenir en compte la residència habitual.L'ajudaper a les persones que ja cobren l'o una. Tampoc poden optar al nou ajut aquelles persones que no estiguin registrades a la Seguretat Social, si estan treballant, o les oficines d'ocupació, si estan a l'atur, encara que no el cobrin. Finalment, cal que els sol·licitants siguin persones amb residència legal a Espanya durant almenys un any i de forma ininterrompuda.Tots els interessats han de fer la sol·licitud mitjançant laElper presentar les sol·licitudseli és important introduir el número de compte on s'ha d'abonar l'ajuda en el moment de tramitar-la.Els beneficiats rebran unsense cap avís previ. Així, tothom qui no rebi l'ingrés serà perquè s'ha desestimat la sol·licitud. Tot i això, la decisió es podrà recórrer un cop acabat el termini de pagaments.

