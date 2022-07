El monument franquista de Tortosa no es retirarà fins a l'estiu vinent, com a mínim

Detall del monument franquista de Tortosa. Foto: S.Berbís

, no confia que es resolguin aviat els recursos oberts que mantenen paralitzada lamonumentdefet pel qual, treure'l aquest estiu tampoc serà possible. Ciuró també ha lamentat el retard de la resolució dels recursos que el van aturar ara fa un any.El desmuntatge s'havia d'haver fet fa just un any, al juliol, quan les condicions del riu –amb baix cabal- faciliten la instal·lació de la maquinària necessària. Per tant, tant si la justícia resol a favor de treure el monument com si cal esperar que ho empari la, el desmuntatge del monòlit franquista es retardarà, almenys, un any més. Ciuró ha reconegut que treballen amb els advocats perquè la normativa blindi la retirada, "sense marge possible" a noves interpretacions ni dedicions judicials.La consellera no confia que hi hagi novetats aviat i ha reconegut que caldrà esperar almenys un any per poder executar el desmantellament del monòlit. Ciuró no considera que afecti ladeldonant per bones les, que va dictaminar el jutjati ha reconegut que no s'han plantejat desobeir les resolucions judicials.La titular de Justícia ha. "Un any després, estem on estàvem", ha dit. Tanmateix, el departament està llest perquè el) pugui executar la retirada tan bon punt pugui continuar el procediment de retirada. Serà si s'hi pronuncia favorablement el jutjat tarragoní o amb la llei de memòria democràtica que es preveu que estarà llesta al setembre. "Hem d'esperar que les condicions siguin favorables a l'estiu", ha recordatJustícia elabora encara la normativa, "que és molt participada". "Treballem perquè quedin clares les regles del joc. Ha de quedar clar amb els vestigis franquistes i ha de quedar el màxim de clar possible perquè no hi hagi marge de dubte. Que coses com el monument de Tortosa no obstaculitze la voluntat de retirar-ho una decisió judicial", ha defensat la consellera.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor