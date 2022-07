​Vic, capital europea del cinema oriental

Homenatge a Casanova Wong, mític actor de kung-fu

Foto de família de l'equip que fa possible el Festival Nits. Foto: ACN

Anita i Hong Kong a la nit inaugural

assaboreix els últims compassos de la Festa Major i ja es prepara per a un altre dels grans esdeveniments del calendari cultura: el Festival Nits . Un certamen que, per dinovena vegada, convertirà la ciutat en la capital europea delNo en va, delsque es projectaran hi ha... de les quals tres són mundials, 13 internacionals –només s'han vist en el país d'origen- i cinc europees. Un programa que busca l'“equilibri entre les pel·lícules més comercials i populars, amb el cinema més d'autor”, assegura Quim Crusellas, director del Nits.La programació pretén mostrar lade la producció cinematogràfica d'Àsia i no centrar-se només en els països més grans. En aquest sentit, hi ha films procedents de Hong Kong, Índia, Xina, el Japó i Corea del Sud, però també d'Indonèsia, Taiwan, Macau i Bengala.El Festival Nits premiarà amb el seu guardó d’honor a un dels icones del cinema d’arts marcials i kung-fu:, conegut en l’època daurada del cinema d’arts marcials com el tornado humà. Aquest expert en taekwondo de tècnica impecable va debutar al cinema coreà dea principis dels anys 70, acreditat encara com Kim Yong-ho, el seu nom real.Després de fer el salt a la triomfant indústria de Hong Kong, a finals dels 70, es convertiria en Casanova Wong, deixant empremta en films com The Shaolin Plot, The Iron Fisted Monk i Warriors Two, al costat del mític Sammo Hung. El sobrenom de Casanova li van posar per les seves nombroses aventures amoroses. També va participar en algunes extravagàncies com Ninja Holocaust (1985) o Made in China (1981), que va rodar a la Costa Brava amb John Liu. Quan la febre per les arts marcials a Hong Kong va minvar, Casanova Wong va continuar treballant a Corea del Sud en tasques de productor i director.Aquest 2022 ha estrenat Tiger’s Trigger, que es podrà veure al Festival Nits en la seva première internacional. L’actor recollirà el Gran Premi Honorífic del festival la nit de dijous 21 de juliol, en la qual també presentarà el clàssic Warriors Two a la Bassa dels Hermanos de Vic.El festival començarà el dimarts 19 de juliol amb una nit dedicada aa la Bassa dels Hermanos. Ho farà amb la projecció d'Anita, film inaugural que ressegueix la vida d', una de les artistes més importants de la història recent de l'excolònia britànica.Hi haurà també nits temàtiques amb sopar dedicades al, la–amb un agermanament entre el nou Lleó del bestiari vigatà i un lleó xinès- i la clausura amb una, i la complicitat de l'Associació Social i Cultural de l'Índia de la capital osonenca. De fet, fins a trenta entitats i associacions col·laboren amb el certamen, a banda de l'important “acompanyament” de l'Ajuntament de Vic, en paraules de, regidora de Cultura, ho corrobora: “Hi ha molta complicitat per tirar endavant una de les joies de la corona de l'activitat cultural de la ciutat”.Entre tots els films que es veuran al FesNits 2022 destaquen alguns dels més esperats de l’any, com les obres d’animació Inu-Oh, del japonès Masaaki Yuasa, en la secció juvenil–films programats a les 12 del migdia-, i la xinesa I Am What I Am, que forma part de la secció oficial, d’on el jurat format per Albert Ventura, Júlia Olivella i Kandarp Mehta n’haurà de decidir el guanyador del festival.També formarà part de la programació la pel·lícula més taquillera i cara de la història de l’Índia: RRR, d’S.S. Rajamouli, una obra èpica de més de tres hores que tancarà la programació del Festival Nits. Abans, la nit de la cloenda i anunci del palmarès, es projectarà un altre film indi, Sanak, que s’estrenarà internacionalment al certamen vigatà.

