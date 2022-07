La transformació de la Meridiana acaba a Sant Martí i posa rumb a Sant Andreu

L'objectiu de posar fi a l'com a autopista urbana i convertir-la en "un carrer més" de Barcelona suma una nova fita amb la fi de les obres de tota l'àrea de. El projecte de transformació que es va posar en marxa el mandat passat per convertir-la en un espai d'ús per als vianants suma un nou tram, que va des delfins a, el darrer que quedava per completar en tot el seu pas pel districte des de les Glòries. Ara, les obres continuaran cap aamb l'objectiu d'arribar fins a laLa tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat,, ha explicat que amb el nou tram que arrencarà a la tardor s'hauran invertitd'euros -sis dels quals provinents dels fons Next Generation- per intervenir en 1,7 quilòmetres de la Meridiana. Una distància en la qual s'haurà guanyat un total de 560 arbres nous ide parterres i verd gràcies a una mitjana central de 9,5 metres amb arbrat, zones d'estada, i un carril bici segregat i bidireccional. Al mateix temps, en el nou tram finalitzat, s'ha reduït un carril de circulació per sentit, i ara n'hi ha dos per a la circulació general i un per a autobusos i taxis. El govern municipal ha apostat per aquesta transformació amb vocació d'eliminar el que considera unque suposava una "fractura" urbana amb impacte sobre els veïns.De fet, l'associació de veïns de la zona celebra que hagin acabat finalment les obres, tot i que recorden que aquest era un projecte que es va decidir l'anyi consideren que els treballs s'han "allargat massa", una situació que han demanat que no es torni a repetir amb la continuïtat del projecte cap a Sant Andreu. Sanz ha explicat que la següent fase seràfins al carrer de Felip II. El projecte executiu ja ha estat aprovat en comissió de govern i es validarà definitivament en les properes setmanes, amb la qual cosa el calendari previst és que les obres comencin la propera tardor i estiguin enllestides l'estiu de l'any que ve.Si bé les noves obres mantindran els dos carrils de circulació per sentit per al trànsit, un per als autobusos i el carril bici central segregat, l'esquema variarà en arribar a la plaça dei els. En aquest punt, l'espai central s'eixamplarà i esdevindrà una rambla àmplia, i el carril bici es dividirà i serà unidireccional a banda i banda de l'espai central.En paral·lel a les obres que arrencaran després de l'estiu, es redactarà el projecte executiu fins a Fabra i Puig, i es redactaran els projectes fins al Pont de Sarajevo. Sanz ha defensat que l'ajuntament està aconseguint una Meridianaon ara hi ha una "autopista de bicicletes", un camí que garanteix "seguretat" als que aposten per aquest model de mobilitat. De fet, també ha assegurat que la vocació de la transformació de la Meridiana també passa per promoure que els visitants que arriben a la ciutat apostin pel transport públic en comptes del vehicle privat.

