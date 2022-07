Estat i Generalitat es comprometen a «superar la judicialització» en la taula de diàleg

Un document de dues pàgines amb el segell de lai de laserà l'encarregat d'exercir de terreny de joc en la negociació sobre el conflicte polític entrei l'. El text, que ha estat acabat de perfilar en la trobada d'aquest divendres entre la consellera Laura Vilagrà i el ministre Félix Bolaños , recull dues prèvies i vuit punts que han de servir per revifar la taula de diàleg a partir de la reunió que mantindran els presidentsdivendres vinent. El primer punt previ és especialment rellevant, perquè fa referènciai reconeix la "legitimitat" de tots els "projectes polítics democràtics"."Tots dos governs es comprometen a contribuir a la fi de la judicialització del conflicte polític, atès quede posicionaments i dificulta la cerca de solucions", apunta el document distribuït després de la reunió a Palau, que serveix com a guió metodològic per a la negociació. Segons la interpretació que en fa la Generalitat, aquesta part es refereix al fet que "ningú se senti amenaçat, inhabilitat o privat de llibertat" a l'hora de defensar unes idees polítiques. Les mateixes fonts assenyalen que és laque el govern espanyol es compromet per escrit a avançar en la desjudicialització del conflicte.Tot seguit, el text se centra en el reconeixement de lade les diverses ideologies i dels "projectes polítics democràtics" que se'n deriven. "Sigui quina sigui la visió que tinguin sobre el futur polític de Catalunya i la relació amb l'Estat, tot reafirmant la necessitat de debatre amb profunditat i de mirar d'arribar a acords sobre els posicionaments polítics de cada part", ressalta el document. Segons la visió de Palau, aquesta formulació equival a acceptar com a vàlid el projecte independentista. En el mateix punt hi ha el compromís de respectar elsde les "persones identificades amb cada projecte", i es "rebutja" la persecució o criminalització de les diverses opcions. Una fórmula que, segons remarquen a Palau, és una manera de comprometre's amb el fet que no es torni al'independentisme.En el segon punt inicial, Estat i Generalitati la "cerca de solucions" per resoldre el conflicte. "Amb aquesta finalitat, mostren el ferm compromís de les tasques de la mesa de diàleg i negociació, i a integrar-les en les agendes polítiques respectives. Així mateix, es comprometen a treballar i a aprovar mesures concretes que representin un avenç mesurable de les negociacions i que, alhora, augmentin laper continuar avançant", manté el text.L'entesa segellada entre la consellera i el ministre es compromet a "facilitar unde les propostes, amb voluntat sincera d'arribar a acords parcials i, si s'escau, un acord final". La Generalitat sosté que, amb la literalitat d'aquest punt sisè, blinda que la recerca de plantejaments per resoldre el conflicte polític pivoti sempre sobre "" i "representatives" en la societat catalana. En el punt 7 de l'acord marc, els dos governs també especifiquen la necessitat de "restablir i garantir lai lasuficients per a la bona marxa" de la taula de diàleg. Fonts governamentals donen valor a aquesta concreció i interpreten que queda plasmat el, un fet que fins ara ha torpedinat la negociació.Pensant en la judicialització del conflicte i especialment en l'episodi de l', el Govern ha pressionat per incloure, en el punt 8 i últim del pacte d'aquest divendres, la garantia que "en tot moment" es protegiran "els" dels independentistes. Fonts de l'executiu català recalquen que aquí queda recollir el "compromís de no repetició" del Catalangate. El document metodològic serà la partitura a partir de la qual la Generalitat i la Moncloa hauran d'interpretar els avenços de la taula de diàleg.

Acord Estat-Generalitat sobre el marc de negociació by edicio naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor