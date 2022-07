Sánchez Llibre encarrila la reelecció a Foment presentant 350 avals a la seva candidatura

El president de ncarrila el camí cap a la seva reelecció al capdavant de la patronal. Aquest divendres, ha presentat els suports per revalidar el càrrec en les eleccions de la patronal, on de moment només s'ha postulat la seva candidatura. El màxim dirigent de la gran patronal catalana ha ajuntatper participar en el procés. Segons ha detallat el mateix Sánchez Llibre, els avals recollits corresponen a 2.000 vots, que són el 70% del cens.Els noms i cognoms de la setantena de candidats a dirigir Foment del Treball encara no s'han fet públics. En una atenció als mitjans de comunicació aquest divendres, Sánchez Llibre ha explicat que l'equip directiu que presenta no arribarà a la paritat, però reflectirà laa la cúpula de la patronal, com també el pes del món de la cultura, l'esport i la nova economia.Sobre la situació econòmica, Sánchez Llibre s'ha mostrat optimista de cara a assolir un, que la patronal defensa que també inclogui el sector públic i els pensionistes. "No tindrem més remei que arribar a un acord en els propers mesos. Si no hi ha pacte de rendes implementat, no tindrem les oportunitats de". Per això ha instat empresaris, sindicats i governs per posar tot el que tinguin a l'abast perquè sigui possible. Ara mateix, hi ha obertes més de 4.000 taules de negociació col·lectiva entre sindicats i empreses a l'estat i el principal escull de les converses són els increments salarials."Moltes empreses avui estani plantejar un increment salarial indexant la inflació automàticament per moltes empreses vol dir tancar", ha insistit. Per aquest motiu, el president de Foment ha apostat perquè "els salaris pugin en la mesura que puguin assumir-ho" les empreses, però no necessàriament amb el percentatge d'increment de l'

