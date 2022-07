Ciuró: «Hem localitzat més de vint punts amb restes òssies a la zona cremada de Corbera d'Ebre»

La consellera Ciuró durant la visita al camp de treball de la Fatarella (Terra Alta) Foto: Justícia

Visita als camps de treball

La Fatarella: Recuperem les trinxeres de les Devees (del 2 al 16 de juliol)

Ascó: Descobrim les trinxeres del Calvari d’Ascó (del 10 al 24 de juliol)

Pinell de Brai: La Lleva del Biberó (del 16 al 28 de juliol)

, ha explicat aquest divendres que s’hanmés deamba laque va quedarper l’incendi que es va declarar el passat 16 de juny i que va afectar 400 hectàrees. La consellera ha visitat la zona afectada i ha pogut conèixer de primera mà les diverses restes superficials, que corresponen al període de laha informat que membres del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, agents rurals i també alguns historiadors van posar en coneixement de lael descobriment d'aquestes restes, que van aflorar arran de l’incendi forestal. En total, segons ha detallat la consellera “hi ha més de 20 punts diferents amb restes. Aquesta zona va ser primera línia del front durant lai aquestes restes ens parlen d’aquells fets tan tristos, d’aquells combatents –molts d’ells joves‒ que van perdre la vida en aquesta zona”.Ciuró també ha afegit que en aquests terrenys, que fa 84 anys van ser l’escenari dels combats de ladurant la Guerra Civil, s’han localitzat, des de l’any 2009, “115 restes humanes d’aquell període”.Les informacions sobre les noves troballes van permetre que la Direcció General de Memòria Democràtica pogués fer unaa la zona per recollir les restes i per a prospectar arqueològicament els indrets assenyalats, treballs que la Direcció General va iniciar el 27 de juny de 2022 i que encara continuen. El director general de Memòria Democràtica,, ha acompanyat la consellera en la visita a la zona.La consellera ha aprofitat la visita institucional a les Terres de l’Ebre per visitar un delsquede la. El camp es diu Recuperem les trinxeres de les Devees i es fa a la(Terra Alta), fins al 16 de juliol.La consellera ha estat acompanyada pel director del Consorci Memorial de la Batalla de l’Ebre (COMEBE),; el director de Joventut,, i el director dels serveis Territorials de Justícia a les Terres de l’Ebre,Ciuró ha destacat que “. És tan important recuperar la memòria, com transmetre els coneixements a les noves generacions, que no van viure els fets, però que són hereves de les seves conseqüències”.El COMEBE i la Fundació Escolta Josep Carol gestionen aquest mes de juliol tres nous camps de treball vinculats a la batalla de l’Ebre, que tenen com a eix l’arqueologia en alguns dels espais del que fou el combat més rellevant de la Guerra Civil. L’objectiu és recuperar trinxeres i vestigis d’aquests llocs històrics i iniciar-ne les tasques de rehabilitació. Aquesta activitat forma part del programa de camps de treball organitzat per la Direcció General de Joventut.. Suposen una oportunitat per donar a conèixer els fets de la batalla de l’Ebre i sensibilitzar els joves sobre la importància de la memòria democràtica, gràcies al coneixement pràctic del mètode arqueològic.És el primer any que es fa el camp de treball Recuperem les trinxeres de les Devees, un dels espais històrics del COMEBE. La posició atrinxerada de les Devees formava part de la xarxa de protecció del poble de la Fatarella (Terra Alta) durant la Batalla de l’Ebre. Fou una de les posicions considerades de rereguarda (cota 536), ja que, tot i que fou construïda per defensar la, l’evolució de la batalla, orientada per les forces franquistes cap al nus de lesi les, va allunyar aquesta posició de la primera línia de combat.Elsdel camp de treball són recuperar les trinxeres situades al voltant de les Devees, documentar-les i rehabilitar-les, i recuperar tots els objectes i materials que s’hi puguin trobar. L’equip de treball ‒dirigit per l’arqueòleg director‒ durà a terme els treballs de forma manual. Les tasques començaran amb el desbrossat de la trinxera i de les zones properes, on pot ser que hi hagi més estructures defensives. Posteriorment, s’iniciaran les excavacions a l’interior de les trinxeres i se n’exhumaran els sediments antròpics.És el segon any consecutiu que es fa el camp de treball Descobrim les trinxeres del Calvari d’Ascó. A Ascó hi hade l’Ebre: el Búnquer dels Reguers i el Campament del XV Cos d’Exèrcit. Avui dia, al municipi encara hi ha espais de la batalla de l'Ebre per recuperar i el COMEBE s’ha plantejat intervenir en una zona de trinxeres situada a tocar de l’ermita del Calvari per vincular-la a la, que hi passa a la vora, en el transcurs de la qual també trobem el Búnquer dels Reguers, ja recuperat.L’actuació consistirà en l’excavació de les trinxeres i en la recerca de noves estructures defensives. L’equip de treball ‒format per l’arqueòleg director, els joves i els monitors‒ durà a terme tots els treballs de forma manual. Les tasques començaran amb el desbrossat de la trinxera i, posteriorment, l’excavació a l’interior de les trinxeres, d’on s’exhumaran els sediments antròpics.S’organitza des de 2017 i enguany serà la cinquena edició. Se l’ha batejat amb el nom de La Lleva del Biberó enEl nucli urbà del Pinell de Brai va esdevenir rereguarda immediata de la línia de front, establerta als cims de la serra de Pàndols, amb la instal·lació de diversos serveis militars. Per protegir la població de l’enemic, entre d’altres, es van excavar trinxeres en els turons que l’envolten.La tasca tècnica, sota la supervisió d’un arqueòleg, consistirà a recuperar les infraestructures defensives que conformen el conjunt ‒trinxeres, pous de tirador, refugis‒ excavant fins a la cota original de 1938 i restaurant-ne, en la mesura que sigui possible, l’aspecte original.

