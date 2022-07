Ja podeu veure «El monstre marí», la primera producció de Netflix doblada al català

Ja està disponible ala primera producció de la plataforma doblada al. Es tracta d', la història d'una jove polissona que es cola al vaixell d'un caçador llegendari de monstres marins. Es tracta d'una producció d'animació en què els dos protagonistes emprenen un viatge èpic per mars inexplorats.La pel·lícula està protagonitzada per Karl Urban, Zaris-Angel Hator, Jared Harris, Marianne Jean-Baptiste, Dan Stevens i Kathy Burke, i arriba de la mà del cineasta guanyador de l'Òscarautor dei Big Hero Six). ​La web desdelsofa.cat, que agrupa les produccions en català a les diverses plataformes, se n'ha fet ressò. A continuació podeu veure el

