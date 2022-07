El pis més car de la història de Barcelona està a Passeig de Gràcia

Grand

Mandarin

KKH

Property

Investors

minutos

premium

Mandarin

Carlos

Muza

Lab

KKH

Property

Investors

Farré

mudances

Un dúplex de, amb un disseny arquitectònic i d'interiorisme de superluxe. Així és l'apartament més car de la ciutat comtal, segons ha recollit El Periódico. Conegut com elPenthouse del complex residencial del grup hotelerel dúplex s'ha posat a la venda perfet que suposa que cada metre quadrat surt per més de 60.000 euros. Si bé hi ha pisos de la zona que es comercialitzen per més d'un milió d'euros, l'import del dúplex es multiplica per 40.Els detalls de l'habitatge els ha anunciat la companyiaencarregada de gestionar l'adquisició. L'apartament, situat a la cruïlla del Passeig de Gràcia amb l'avinguda Diagonal, és l'àtic del complex número 111, que téAquests, segons apunta 20, oscil·len entre els 2,5 i 4 milions d'euros. A més, els propietaris tindran accés asubvencionats per la marcaOriental, així com a zones comunitàries com un gimnàs, una biblioteca, piscina o balneari. L'edifici l'ha dissenyat l'arquitectePremi Nacional d'Arquitectura, amb col·laboració amb l'estudi anglèsEl president de, ha concretat, d'acord amb El Periódico, que la majoria de compradors són estrangers, entre els quals hi ha la presència d'empresaris i esportistes. Segons les previsions, less'efectuaran al setembre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor