El restaurant, a l'Alt Empordà, va acollir aquest dijous un dinar de la gran majora delscoincidint amb el primer aniversari dels indults . Segons ha pogut saber, hi van assistir vuit dels nou condemnats per l'1-O que a finals de juny de l'any passat van rebre la mesura de gràcia per part del govern espanyol . Només hi va faltarper un compromís familiar que li va fer impossible assistir a la cita.Els camins que han adoptat els presos i les preses ha estat diferents en funció de cadascun dels protagonistes. Junqueras continua al capdavant d'ERC, exercint de president, i Romeva també es dedica a la vida de partit en l'àmbit de l'estratègia. Forcadell i Bassa, en canvi, han optat per un perfil més baix, amb menys exposició pública, tot i que l'expresidenta del Parlament forma part de l'. Pel que fa a Cuixart, va deixar la presidència d'-ara en mans de- i es dedica a la seva empresa, tot i que no ha deixat d'estar connectat al dia a dia de l'entitat ni als recursos judicials interposats aen relació a la condemna per sedició delPel que fa a Turull, fa un mes que és el secretari general de Junts, on comparteix les responsabilitats executives amb, que exerceix de presidenta del partit. Rull, si així ho validen els afiliats en la segona fase del congrés que la formació celebra el cap de setmana vinent, es convertirà en el president del consell nacional en substitució d'Anna Erra. Es tracta d'un càrrec no executiu però que, dins del partit, és rellevant, perquè es tracta del màxim òrgan entre congressos. Forn treballa ai és, dels presos de Junts, el més discret en públic. Pel que fa a Sànchez, va deixar la secretaria general del partit i ara reactivarà lacom a think tank de la formació.La trobada a l'Escala, en tot cas, va suposar un espai de trobada més personal que polític entre els indultats, que mantenen. En aquest sentit, s'hi van deixar fora bona part de les pugnes que acostumen a presidir les relacions entre ERC i Junts, que en els últims dies han intentat atemperar els ànimes després de la tensió per la represa del diàleg amb l'Estat. Aquest divendres, per exemple, el presidentha parlat directament amb Turull per informar-lo de la reunió que mantindrà la setmana vinent amb el president del govern espanyol,. El secretari general de Junts està integrat, com Borràs, en els òrgans de coordinació existents.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor