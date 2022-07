Mas, Puigdemont i Torra participaran a l'acte de suport a Laura Borràs

Els expresidentsparticiparan a l'acte dea la presidenta del Parlament,, que està a les portes del judici oral pel cas de presumpte fraccionament de contractes al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. Va ser justament en l'etapa que Mas era president que Borràs va ser escollida directora de la ICL. Segons ha informat l'equip de la dirigent de Junts, el manifest ha sumat quasien tan sols dos dies, un escrit que compta amb l'adhesió de consellers del Govern, dirigents de la cúpula del partit i destacades personalitats de l'àmbit social i cultural."Quantesmés deixarem passar contra la nostra gent? Hem de dir prou a deixar que els jutges repressors posin i treguin els nostres polítics. Per què hem de permetre que es destrossin carreres de compromís i valentia? Quantadeixarem passar? Fins on i fins quan?", recull el manifest, que serà llegit en un acte a l'Ateneu Barcelonès aquest dissabte a les 11 del matí. Segons el grup de suport a Borràs, l'aforament per assistir-hi ja està ple.Entre els signants hi ha els escriptors, cantautors com, la il·lustradorao els actors, a més d'altres figures de l'àmbit social i cultural. També recull les signatures d'exconsellers com. El manifest destaca el compromís de Borràs amb la "cultura, la llibertat i el compromís" al llarg de la seva trajectòria. "Moltes forces s’oposen a la llibertat. I, per això, persegueixen el compromís i s'oposen a la cultura. La neguen. L'escapcen", afirma el text, que considera també que són elsels que voldrien que Borràs "no fos qui és" ni fos presidenta del Parlament."No acceptem que qui no la vol on és aprofiti lacontra ella per desfer-se’n [...]. No estem disposats a acceptar més repressió. No hem de tolerar més aquesta misèria", insisteix el manifest, on es subratlla que l'honorabilitat de la dirigent de Junts no es deu al seu càrrec com a presidenta, sinó al seu currículum de "dedicació desinteressada" per la cultura, el país i la llibertat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor