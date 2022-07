Catalunya i l’Emília-Romanya signen un memoràndum d'entesa per «reforçar» la cooperació i «teixir complicitats»

Catalunya, un "soci fiable"

El president del Govern,, i el president de la regió de l'Emília-Romanya,, han signat aquest divendres unpereconòmica, digital, acadèmica, sanitària i mediambiental entre ambdós territoris.En una declaració posterior a la firma al Palau de la Generalitat, Aragonès ha celebrat que l'acord permeti ha apostat per "enfortir el rol de les regions europees" i forjar aliances entre elles. En aquesta línia, ha remarcat que l'entesa. “En l’Europa actual és essencial la capacitat de teixir complicitats”, ha defensat el president català. Per la seva banda, Bonaccini ha destacat la importància d'aquests acords en un moment marcat per la guerra a Ucraïna i per la pandèmia energètica. Amb tot, ha assegurat qued’ambdues regions.El polític italià ha assegurat que Catalunya i l'Emília-Romanya comparteixen, especialment pel que fa al model econòmic, en referència a l'activitat en exportacions i en l'àmbit turístic, i ha descrit el seu territori com una regió "europea i europeista, amb relacions internacionals a tot el món".De la mateixa manera, Aragonès també ha fet referència al continent i ha assegurat que "a l'Europa actual és essencial la voluntat i la capacitat de teixir complicitats entre territoris i ciutats". El líder de l'executiu català també ha descriti oberta al món que vol contribuir a un futur de "prosperitat i llibertat", alhora que s'ha referit a Emília-Romanya com una de les regions més pròsperes i dinàmiques d'Europa amb la qual volen sumar sinergies i enfortir complicitats.La consellera d'Acció Exterior i Govern Obert,, també ha participat en la trobada i ha valorat el paper de la regió italiana a la iniciativa Regions for EU Recovery:. Alsina ha assenyalat que Catalunya vol teixir aliances per a reforçar la seva agenda de col·laboració i també la seva posició a escala global.La consellera ha assegurat que la signatura d'aquest acord demostra la utilitat de la, i ha recalcat: "Volem defensar els interessos de Catalunya amb aquesta acció exterior, posicionant Catalunya com una regió dinàmica i com un soci fiable reconegut per tots els agents internacionals".la ministra regional d'Escoles, Universitats, Recerca i Agenda digital de l'Emília-Romanya, Paola Salomoni, el cònsol general d'Itàlia a Barcelona, Emanuele Manzitti, i el delegat del Govern a Itàlia, Lucca Bellizzi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor