La víctima d'un atac homòfob al metro de Barcelona diu que ha hagut de marxar de la ciutat per por al transport públic

Els @mossos detenen dos joves per l'agressiò homòfoba el metro de Barcelona aquest matí. Molt important aquesta ràpida i efectiva actuació contra la violència #LGTBIfobia . Cal fer front a la impunitat i denunciar les agressions pic.twitter.com/DTiurBDbCa — Observatori Contra l'Homofòbia (@OCL_H) January 12, 2019

Fa tres anys que elcompartia per xarxes socials una fotografia per denunciar públicament les conseqüències d'una. Tot i que van detenir els quatre joves responsables de l'ocorregut el 2019, ha estatquan tres d'ells s'han assegut al banc dels acusats. S'enfronten a, és la pena que han demanat les acusacions per dos d'ells, que han admès que eren al lloc dels fets. La víctima ha dit al judici quei tornar al seu poble natal perde viatjar en transport públic. Ara, també sent temor, un d'ells, menor d'edat, ja va ser declarat culpable i condemnat amesos de llibertat sota vigilància. L'altre, d'origen hondureny i que podria no tenir permís per residir a l'Estat, se li demana la substitució de la presó per l'expulsió del país durant vuit anys. El regidor de Drets de la Ciutadania de Barcelona,, ha assenyalat en declaracions als mitjans que l'agressió a Martos: d'acord amb les xifres oficials, el consistori atén unesla majoria d'elles per delictes contra la integritat moral com insults, vexacions i agressions físiques, que es consideren "menys habituals".Amb tot, la fiscalia ha acusat els presumptes responsables de l'ocorregut d'un, i ha demanat per a ells cinc anys de presó, prohibició d'aproximació i comunicació amb la víctima durant deu anys. També els demana gairebéper les seqüeles físiques, psicològiques i morals que ha patit Martos. Resultat de l'atac, va tenir ferides a la cara i ansietat posttraumàtica, motiu pel qual va requerir una baixa laboral, punts de sutura, medicació i psicoteràpia durant dos mesos.han estat els òrgans que han exercit l'acusació particular i popular al judici. L'Observatori ha lamentat que el cas es jutgi tres anys després i ha reclamat que se'ls sentenciï per un. En principi, el judici havia de celebrar-se aquest febrer, però va anul·lar-se perquè un dels acusats no es va presentar. "Què hauria passat si l'Ajuntament de Barcelona no hagués estat darrere de la causa judicial, què hagués passat si l'Observatori no hagués estat al costat de la víctima? Segurament, avui no hi hauria judici", ha declarat el regidor de Drets de la CiutadaniaL’advocada de la víctima,, ha agraït la perseverança de persones com l’agredit, que “venen, sostenen, recorrent procediments i exposen la seva intimitat per reivindicar que els fets no quedin impunes”. Així, Serra ha desitjat que casos com el del seu client “generin una” i que la ciutadania intervingui cada vegada més.Per la seva part, el coordinador de l'Observatori Contra l'Homofòbia,, ha destacat "el treball de coordinació entre entitats i administració" en l'acompanyament de les víctimes. Una tasca social que, segons ell, és cada cop més necessària, tenint en compte que les agressions al col·lectiusegons dades de l'Observatori. El seu president,, va anar més enllà el passat mes de juny en una entrevista al canal 3/24, i va relacionar l'auge de la violència amb "l'extrema dreta i el discurs d'odi".

