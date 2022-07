Mor l'exprimer ministre japonès Shinzo Abe després de ser tirotejat en un acte electoral

#Japón Este es el video del momento en el que Shinzo Abe recibió el disparo por parte del atacante pic.twitter.com/JB2ntfCpuy — El Liberal Diario (@liberal_diario) July 8, 2022

L'exprimer ministre del Japóaquest divendres als 67 anysmentre feia un discurs electoral a la ciutat de Nara, al sud-oest del Japó, tal com ha confirmat la cadena de notícies pública japonesa NHK.Al voltant de les 11:30 hores, Abe participava en un acte electoral del Partit Liberal Democràtic (PLD) quandues vegades amb una escopeta casolana. Un dels trets l'ha impactat al coll i ha provocat que es desganés. L'exmandatari ha estat traslladat d'urgència en estat molt greu a l'hospital més pròxim en helicòpter, peròi els serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. La policia japonesa ha, acusat d'intent d'assassinat. Es diui és exmembre de les Forces Marítimes d'Autodefensa de l'exèrcit nipó. Fins al moment,L'actual primer ministre del Japó,"Encara no se sap què hi ha darrere d'aquest incident, però és un acte de barbàrie en un moment d'eleccions, que són la base de la democràcia, per la qual cosa mai de la vida ho podrem perdonar i ho condemnem amb la major força possible", ha dit visiblement emocionat. Els metges que han atès Abe han explicat en una roda de premsa que han mirat de revertir la greu situació de l'exmandatari amb diverses transfusions de sang, però finalment res ha funcionat. El germà d'Abe ha qualificat l'ocorregut comAbede primer ministre, després de convertir-se en el polític japonès que més anys ha ocupat una de les posicions de més responsabilitat del país.L'acte d'aquest divendres forma part de la campanya del partit del líder conservador per a les, en les quals el Partit Liberal Democràtic, d'Abe i de l'actual primer ministre, espera revalidar la seva àmplia majoria.Els mítings electorals solen celebrar-se al país al carrer i amb escasses mesures de seguretat, pel baix índex de criminalitat i d'atacs amb armes de foc al país asiàtic.

