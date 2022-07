Alumnes d'un taller d'arqueologia troben una bomba de la Guerra Civil a Balaguer

En un taller d'arqueologia a Balaguer troben un projectil de la Guerra Civil. TEDAX el retira amb seguretat i fa comprovacions perquè no en quedi cap més a la zona pic.twitter.com/dTirUh923v — Mossos (@mossos) July 7, 2022

Els participants a unorganitzat pelde la Noguera a la zona delde Balaguer han trobat aquest dijous unaa l'excavació.Tot seguit, han alertat elsd'Esquadra de la troballa i aquests han desplaçat agents del(Tècnics Especialistes en Desactivació d'Artefactes Explosius) fins al lloc dels fets, on una patrulla de seguretat ciutadana ja custodiava la zona i han constatat que es tractava d'un projectil de 75 mil·límetres de la Guerra Civil.Un cop s'ha assegurat la zona, han retirat l', que ja no tenia l'espoleta, però sí la. Posteriorment, per assegurar el recinte, amb el detector de metalls han realitzat un pentinat per saber si n'hi havia cap altre proper i no n'han descobert cap més.Elshan traslladat en un dipòsit especial el projectil on es guardarà temporalment, a l'espera que en vagin acumulant més i posteriorment es detonaran de forma conjunta i controlada en una pedrera.

