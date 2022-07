El TSJC desestima el recurs de la Generalitat i paralitza la retirada del monument franquista de Tortosa

El(TSJC)interposat pel Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), del Departament de Justícia de la, i ha confirmat les mesures cautelars que impedeixen la retirada del Monument a la Batalla de l’Ebre de Tortosa.Laha conclòs, entre d’altres, que lano respon a un interès particular, com afirmava el CIRE, sinó que afecta “la protecció del patrimoni cultural”. També ha acollit els arguments esgrimits pel(COREMBE). Això és, “la impossible restitució del monument al seu estat primitiu”, tot recordant que el monument té caràcter artístic en tota la seva extensió.El TSJC ha dictat sentència en relació amb les mesures cautelars adoptades pelnúmero 2 de Tarragona. La resolució ha desestimat el recurs interposat pel CIRE contra la interlocutòria de 8 de juliol de 2021 pel qual s’acordava lade l’execució de la llicència d’obra major per a la retirada del monument.COREMBE ha emès undeclarant que "celebrem la notícia i agraïm les mostres de suports dels veïns i veïnes de Tortosa, si bé mostrem cautela fins que es resolguin tots els procediments judicials iniciats en defensa deli, en definitiva, del patrimoni cultural dels tortosins i tortosines".

