En el seu ànim d'arrelar-se definitivament a les seves diferents seus i de tenir un peu a nivell internacional, elprepara una edició 2022 carregada de films i col·laboracions engrescadores.Coincidint amb l'entrada d' Esteve Soler com a nou director del certamen, elporta tota la temporada establint aliances que permetin fer un pas endavant cap a una significativa majoria d'edat. Del, els cinèfils de la Catalunya Central uniran esforços per tirar endavant una proposta realment ambiciosa a les seves seus deEl Clam vol ser testimoni del millor cinema social, tant el del futur com el dels millors clàssics. El, considerat com el certamen de curtmetratges més important del món, ha establert una col·laboració estable amb el Clam, per tal de mostrar anualment una selecció dels seus millors treballs., un dels principals programadors i responsables del certamen, presentarà presencialment les sessions dedicades a aquest festival de referència. Per altra banda, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya també se sent orgullós d'obrir una col·laboració amb el. El seu director,, presentarà des de Los Angeles, en viu, un dels providencials clàssics del genial cineasta aragonès: Las hurdes. La projecció d'aquest documental pioner en la crítica social té una especial rellevància perquè inclourà les seves diferents versions inèdites, exposades per Arce amb el seu privilegiat coneixement del gran gegant internacional delEl Clam vol portar el seu compromís social fins al seu costat més pragmàtic. Per això ha iniciat amb laun programa deamb el propòsit de detectar problemàtiques socials i fer una recerca col·lectiva de solucions. Diferents convidats especialitzats en les temàtiques socials, locals i internacionals, estaran presents en les projeccions, que tindran continuïtat en sessions a la Universitat amb l'afany d'obtenir directrius i conclusions avançades. Els resultats seran exposats en finalitzar l'edició del festival.A més a més, la majoria de les projeccions del festival estaran presentades, no només per un especialista cinematogràfic, sinó també per afectats o experts en les temàtiques de les pel·lícules presentades. Per altra banda, les organitzacions dels premisja treballen en els guardonats d'enguany.Una de les prioritats de la nova direcció ha estat sumar en l'organització la cinefilia del territori. Per això, dins de la nova estructura de comissions, a banda de persones tradicionalment vinculades al festival, s'hi troben molts dels membres del, de l'antic, així com destacats creadors audiovisuals i crítics de cinema locals. A les noves subdireccions del festival, integrades per, la pròxima edició sumarà en la coordinació de la producció a, que ha treballat al Festival de Sitges i a Les nits de Cinema Oriental de Vic. Per altra banda, el periodista, vinculat com a cap de premsa a la Unió de Pagesos, assumeix responsabilitats en el departament de comunicació.La col·laboració amb el Cineclub Manresa farà que tinguin sessions especials dins del Clam diversos esdeveniments vinculats a l'entitat, comi la, membre de l'entitat, serà el responsable de fer una selecció dels millors treballs del desaparegut, un dels principals valors de l'avantguarda visual catalana i membre del col·lectiu, fundat des del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (). Un dels nous premis del palmarès tindrà el nom del cineasta manresà amb el propòsit de posar en rellevància el risc de les propostes.El nombre de projeccions global del festival s'amplia. Això significa que hi hauràa totes les seus del festival, també al matí a Manresa. Aquestes projeccions en concret se centraran en el cicle temàtic del certamen d'enguany,, on es veuran films agermanats a la gran guanyadora dels Oscar, però signats per cineastes del prestigi d', entre altres.Amb la necessitat que el patrocini privat agafi cada cop més importància en el pressupost, el festival suma com a patrocinador a la. La seva ajuda farà possible un dels nous premis del palmarès, que donarà un accent especial a les temàtiques reivindicatives més urgents.Finalment, el festival ha modernitzat la seva imatge sense renunciar als seus trets essencials. L'estudiés responsable del treball que integra els colors del festival alhora que potencia el seu component cinèfil i la seva voluntat de resultar un reivindicatiu esclat sonor. Durant les pròximes setmanes, el festival prepara diverses sorpreses, que inclouen elsi l', amb algunes de les pel·lícules més esperades de la temporada vinent.és mitjà de comunicació col·laborador del Clam des de fa gairebé una dècada.

