Un estudi amb participació catalana mostra que afegint un nou antiviral al tractament contra la Covid es reduiria un 30% la mortalitat

🆕 Un assaig coordinat per #hgermanstrias determina que una nova estratègia de tractament de la #COVID19 afegint l’anticòs monoclonal tixagevimab/cilgavimab redueix un 30% la mortalitat@IrsiCaixa



ℹ️ https://t.co/H38V5pjBYr pic.twitter.com/iQKZVIjOz1 — Hosp. Germans Trias (@hgermanstrias) July 8, 2022

Un estudi d’abast mundial

Unamb participació de l’mostra queal tractament actual contra laamb remdesivir i dexametasonaen pacients ingressats.En un assaig clínic realitzat a pacients hospitalitzats amb diferent gravetat, però que no requerien UCI, s’ha demostrat queen aquells pacients més greus. A diferència d’anteriors estudis amb altres anticossos monoclonals que perdien eficàcia davant-la variant predominant actualment-, la combinació de tixagevimab/cilgavimab mantindria la seva capacitat de bloquejar aquesta variant del virus a les dosis administrades.L’assaig va avaluar el potencial d’una dosi intravenosa única d’aquest anticòs en persones hospitalitzades a qui també se’ls administrava altres fàrmacs ja aprovats i utilitzats de forma rutinària, com el remdesivir o la dexametasona. De tot plegat, se’n va avaluar la capacitat de recuperació i la mortalitat de les persones que participaven en l’assaig clínic.Tot i que els resultats no van demostrar una millora significativa de les taxes de recuperació, aquesta nova estratègia sí que va portar a una reducció clínicament rellevant d’un 30% de la mortalitat, sobretot en pacients que necessitaven concentracions d’oxigen més elevades o ventilació mecànica no invasiva. L’estudi, publicat a la revista mèdica, s’ha realitzatl’Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (, per les seves sigles en anglès), queque aquest fàrmac esdevingui unL’estudi, acabat recentment, es va dur a terme a unai, a l'Estat, va comptar amb la participació deingressades a planta convencional i a unitats de semicrítics: 75 a l’Hospital Germans Trias i 75 més a altres hospitals del territori. Haver inclòs un gran i divers nombre de pacients d’arreu del món és un dels punts forts de l’assaig, que suggereix queelsserien

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor