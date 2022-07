Borràs avisa que les acusacions de corrupció també poden ser una «arma» contra la dissidència

La presidenta del Parlament,, ha estat l'encarregada d'obrir laaquest divendres al. En el seu discurs, Borràs ha aprofitat per vincular l'acte d'avui amb una de les qüestions que han marcat la setmana: el seu cas de presumpte fraccionament de contractes a la. Borràs ha advertit, després d'unes paraules en defensa de la democràcia i contra les males pràctiques dels serveis públics, que en estats amb "tics autoritaris" la corrupció també es pot utilitzar de manera "perversa" com a "arma" per combatre la dissidència política."Això és una vulneració flagrant de", ha dit, i ha avisat que el lawfare és "una estratègia de repressió contra els adversaris polítics". "És una estratègia greu perquè consisteix en la corrupció de la lluita contra la corrupció, i empitjora la democràcia perquè la subverteix i la perverteix", ha afirmat. Borràs ha arrencat la seva intervenció amb una cita de-"La democràcia és el millor d'entre els pitjors sistemes possibles"- per avisar que situar la democràcia com a mal menor també comporta riscos.Així, la presidenta ha afirmat que el grau de tolerància contra la corrupció és un dels índex "més fiables" de la, i ha advertit que la corrupció és un dels principals enemics de la democràcia perquè "erosiona la confiança dels ciutadans en les institucions". "La democràcia es degrada quan es vincula a pràctiques que desacrediten les institucions i comporten una deslegitimació de tot el sistema", ha dit Borràs. En aquest sentit, ha demanat posar en valor "l'ètica" de l'activitat política i actuar per "prevenir" la corrupció, que és un remei més efectiu que no pas actuar a posteriori.En aquest sentit, Borràs també ha ressaltat el compromís històric del Parlament en contra de les males pràctiques i ha celebrat que s'hagi impulsat des de la cambra una iniciativa com la Cimera contra la Corrupció, que avui celebra la segona sessió. Entre els noms destacats hi ha el d', exregidora del PSC per Ciutat Vella i víctima d'amenaces per denunciar trames corruptes. De la seva intervenció, prenent el relleu de Borràs, una frase destacada: "Estem lluitant contra la impunitat però sobretot contra la tolerància social, aquesta cultura política clientelar, donar-la com a normal".

