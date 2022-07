El Cruïlla vibra al ritme d'Stay Homas, Balkan Paradise Orchestra i Molotov

Les actuacions dehan fet vibrar aquest dijous els escenaris del Festival Cruïlla en la segona jornada del certamen. El grup sorgit durant la pandèmia, els, han presentat al públic del Cruïlla el mixtape Here2play amb temes ben diferents però també els himnes més populars del primer disc "Agua".L’explosió delsha encomanatentre tots els assistents amb un cop d’aire amb l’essència del grup a base de fanfàrries i la tradició més balcànica. Eldel grupha posat la cirereta del pastís de la jornada amb una actuació on s’ha presentat el nou disc de la banda.han pujat a l’escenari Four Roses amb les seves lletres que conviden a plantejar-se una nova manera de relacionar-se amb l’entorn. La reflexió en forma de festa ha servir per presentar el nou disc En Òrbita que és el segon treball d’estudi i el grup vol que esdevingui el tret de sortida d’una nova etapa.El reggaeton i el hip hop més polític deha entusiasmat desenes de persones davant l’escenari Estrella Damm. Lai anticapitalista ha fet ballar a través de ritmes llatins i ha presentat els seus darrers hits.El Festival Cruïlla va arrencar aquest dimecres amb quatre dies de música al Parc del Fòrum en un format habitual després del parèntesi pandèmic. Pel recinte hi tornaran a passar artistes internacionals comal costat dels catalans com

