Nadal es retira de Wimbledon per una lesió a l'abdomen

no saltarà a la pista central deper disputar les semifinals que l'havien d'enfrontar a l'australiàen la jornada de divendres. Una lesió a l'abdomen que ja li va complicar la vida durant el partit de quarts de final davant, que es va acabar enduent de manera èpica en el cinquè set, li impedirà lluitar per tenir un lloc a la final. D'aquesta manera, Kyrgios debutarà en l'última ronda d'undavant del vencedor del duel entre, guanyador de les tres últimes edicions al Regne Unit, i l'ídol local,"La lesió només podia empitjorar. He pres la decisió perquè", ha assenyalat Nadal en roda de premsa. Durant el partit de quarts de final, que es va acabar decidint al tie-break del cinquè set, el seu box va fer-li gestos evidents perquè plegués. Durant el duel amb Fritz va necessitar assistència mèdica i va haver de canviar el gest del-el cop que genera més impacte en l'abdomen-, però va acabar emportant-se la victòria en més dede partit.L'abandonament a Wimbledon trenca la ratxa de Nadal, que enguany no havia perdut cap duel en els dos Grand Slams de la temporada --, en els quals es va endur el triomf final. Això li ha permès, als seus 36 anys, consolidar-se com el tennista amben aquest tipus de torneigs: en té 22, dos més quei Djokovic, empatats a 20 triomfs. Si es recupera amb marge, Nadal encara tindrà temps per disputar un Grand Slam més aquesta temporada. Serà a les pistes de Flushing Meadows, a Nova York, on acumula quatre victòries.

