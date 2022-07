Mor l'actor James Caan als 82 anys, el mític Sonny Corleone d'«El Padrí»

L'actor estatunidenc, segons ha comunicat la seva família en un missatge a Twitter. El protagonista d', segons el comunicat, va morir la nit del sis de juliol després d'una llarga carrera cinematogràfica a Hollywood, que va saltar a la fama gràcies al seu icònic paper de, el fill gran del mafiós encarnat per Marlon Brando i germà de Michael Corleone, interpretat perCaan, però, també va ser conegut per encarnar un altre personatge històric. Va fer deen l'adaptació cinematogràfica de, d'Stephen King. Tot i la fama aconseguida en aquest film, sobretot per l'escena en què li trencaven els turmells amb un martell, Caan només va optar a l'Oscar pel seu paper a la pel·lícula dirigida per Francis Ford Coppola, El Padrino.La seva vida i la seva obra són símbols della penúltima edat daurada de Hollywood. La seva trajectòria també ha passat per El Dorado, A Bridge Too Far, Dick Tracy o Honeymoon in Vegas. Després d'estrenar la seva carrera al teatre universitari -va estudiar a Hofstra, on va descobrir la interpretació i va conèixer a Coppola-, Caan va aconseguir el seu primer paper com a protagonista al cinema el 1965 a Tojo 7000 peligro.

