Mor un operari mentre treballava en una nau a Juncosa

Unde 45 anys haaquest dijous mentreen una nau a(Garrigues), segons han informat els Mossos d'Esquadra, que tracten l'assumpte com un. Per motius que s'investiguen, l'home, que treballava amb unaha quedatEls serveis d'emergències s'han adreçat de seguida a l'indret, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En la gestió de l'accident han participat diverses dotacions dels Mossos i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La policia catalana ha posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor