Perillós repte viral a TikTok: dues nenes han mort

Lesatrapen gent de totes les edats, fins i tot menors que s'hi enganxen i passen moltes hores observant tot el que s'hi cou. Mentre alguns les fan servir per informar-se, d'altres, sovint els més joves, participen enper fer-se famosos. És el cas de la Lalani i l'Arriani, dues nenes dels Estats Units que el 2021 vanmentre participaven en elEs tracta d'un repte viral quei les dues menors van rebre invitacions de participar-hi als seus comptes, des de l'apartat For You, en què es promocionen vídeos segons els interessos de cada usuari. Lalani, de 8 anys, i Arriani, de 9, vanfent el repte viral amb què pensaven que es farien famoses.Les dueshanla, al·legant que els algoritmes són els responsables de la mort de les filles. "", ha dit l'advocat d'una de les famílies després de presentar la demanda al Tribunal Superior de Los Angeles.Una demanda en què s'enumeren diversos retrets a TikTok. Des de l'algoritme que promou "intencionadament i repetida", fins alper part de l'aplicació dedels usuaris, així com lade l'aplicació.

