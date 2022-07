Els empresaris catalans perden el monopoli de la D.O. Cava

Lescelebrades aquest dimecres alhan acabat amb l'històric monopoli queha tingut durant, ja que una de les dotze vocalies de l'ens l'ha guanyat la(València) i(Extremadura).L'elevada participació d'aquestes regions ha permès la seva irrupció al ple, amb un seient que ocuparà un executiu del celler valencià Dominio de la Vega. Les altres dues vocalies portades a votació -la resta ja estaven assignades fora dels comicis- les ha guanyat la candidatura, formada per Unió de Pagesos, la JARC i l'Associació de Viticultors del Penedès amb el suport de Codorniu.Un total de 2.903 viticultors estaven convocats als comicis d'ahir per escollir els tres vocals representants de la pagesia -que no siguin socis de cooperatives o empreses. Finalment, van acudir a les urnes un 37,79% del cens. Aquesta participació mitjana, però, es va superar amb escreix a Almendralejo (59,93%) i a Requena (49,65%). A Catalunya, les meses van seguir la mitjana o fins i tot es van situar per sota, com a Valls, on només van acudir un 14,7% dels votants.Del total de 1.097 vots emesos, la candidatura penedesenca Viticultors del Cava va obtenir 712 suports, mentre que l'aliança Requena i Almendralejo per la defensa del Cava en va aconseguir 383 i hi va haver dos vots en blanc. Un cop aplicada la Llei d'Hont, finalment la llista catalana s'ha quedat dues vocalies, mentre que els valencians i extremenys ocuparan la tercera.Aquests resultats entren ara en un període d'al·legacions que acabarà el 19 de juliol. Els següents sis dies es resoldran les eventuals impugnacions, i la previsió és que la proclamació definitiva dels vocals es faci del 25 al 28. L'endemà se celebrarà el ple de renúncia dels vocals sortints i els nous prendran possessió dels seus seients.Serà en aquest mateix ple del Consell Regulador del 29 de juliol on s'escollirà eldels propers quatre anys. Aquest càrrec també serà sotmès a un període d'al·legacions fins que tècnicament el 18 d'agost es farà la proclamació definitiva.

