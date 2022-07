Els «greus perills» d'instal·lar piscines inflables en balcons o terrats

Elde Finques de Barcelona i Lleida alerta dels "greus perills" d’instal·lar piscines inflables a balcons o terrats sense fer un estudi previ de l’estructura de l’edifici per evitar qualsevol tipus de dany.En un comunicat, els professionals recorden que per norma general, un edifici aguanta una pressió de 200 quilos al metre quadrat; això equival a una piscina ambd’aigua aproximadament. "La majoria dels edificis no estan preparats per suportar el pes d’aquests elements", indiquen en un comunicat. Per això, recomanen consultar unperquè avaluï els paràmetres estructurals i així conèixer si el sòl està preparat per aguantar el pes i, per tant, garantir la seguretat de les persones.Tot i que no hi ha una llei que prohibeix l’ús de les piscines inflables, recomanen que abans de fer qualsevol instal·lació, es posi en coneixement de la comunitat de propietaris. Si la instal·lació és a lad’ús privat, el propietari no està obligat a comunicar-ho però si es col·loca una piscina al terrat comunitari, sí que serà necessari tenir el permís de la comunitat.En aquest sentit, afegeixen que un metre cúbic d'aigua pesa uns 1.000 quilos i que "per tal que el pes d’una piscina no sobrepassi els 200 quilos al metre quadrat de sobrecàrrega que pot suportar l’estructura de l’edifici, no hauria de tenir més de 20 centímetres d’alçada.“La compra des’ha disparat des de la pandèmia i aquest estiu, (...) nosaltres ho desaconsellem i en cas que es faci, no oblidar el sentit comú i el respecte per a la resta de veïns, evitant ocasionar possibles molèsties al veïnatge i possibles danys a les instal·lacions de la finca”, senyala en Lorenzo Viñas, gerent del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida.

