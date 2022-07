Un tió de Nadal es cola en un capítol d'«Stranger things»

Surt un tió de nadal a la segona temporada d'Stranger Things lol pic.twitter.com/SbNDZAmcGp — Genís (@Regush) July 1, 2022

és una d'aquelles sèries deque té un gruix de seguidors importants que esperen impacients nous capítols. Quan surten, els comentaris i crítiques revolucionen les xarxes. Ara, poc després de publicar-se la quarta temporada, un usuari s'ha adonat que la sèrie amaga unaEs tracta d'unque apareix momentàniament al capítol cinc de la segona temporada.Ho explica a RAC1, la persona que decora el set de rodatge de la sèrie.Segons ha detallat, Royal s'imaginava la propietària de la casa on apareix el tió com unaa qui li agrada comprar records dels països on viatja. És per aquest motiu que tota lade la casa està basada en, des d'origen nadiu americà o africà fins al tió català."El que vaig fer va ser anar a diverses vendes de liquidació de patrimoni de persones artistes [...] i allà vaig arreplegar tot d'objectes interessants", explica honestament la set decorator. I és que ella assegura que no sempre sabia què era cada cosa ni quin significat tenia:

