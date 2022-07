Rosalía estrena tres noves cançons en directe a Almeria

.@rosalia cantando la canción nueva de mambo ‘LAO A LAO’ en el #MOTOMAMITOUR en Almería



pic.twitter.com/WCjUNEjCiy — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMIT0UR) July 6, 2022

¿Que os ha parecido la nueva canción ‘AISLAMIENTO’ de @rosalia presentada en el #MOTOMAMITOUR de Almería? 👀 pic.twitter.com/lTkqvB6N7H — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMIT0UR) July 6, 2022

ha encetat aquest dimecres la seva nova, elque farà la volta al món els pròxims mesos. Ho ha fet aon, a més de cantar els temes del seu darrer disc, la de Sant Esteve Sesrovires ha aprofitat per repassar alguns dels seus-"Malamente" o "Pienso en tu mirá"- i algunes versions decom "Gasolina".Va seren què van sonar fins a una trentena de temes. Les 8.000 persones que es van apropar-la al recinte firal de la ciutat van tenir també alguna sorpresa. I és que la cantant no en tenia prou i va voler oferir en directe i en primícia tres noves cançons als seguidors andalusos.Es tracta de, un single amb ritmes de mambo,. Per ara, cap dels tres està disponible, ja que encara no s'han publicat, però Rosalía va prometre que ho farà aviat per a tots els seguidors. A, la gira aterra amb un doblet el cap de setmana del

