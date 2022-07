La mesa del Parlament acorda assumir la «responsabilitat» del vot de Puig sense concretar com es computarà

Setmana de reunions (i tensions) al Parlament

La reunió de la mesa delcelebrada aquest dijous al vespre ha tornat a tenir un únic punt en l'ordre del dia: decidir què fer amb el vot de Lluís Puig, diputat deexiliat a Brussel·les a qui el Tribunal Constitucional (TC) va tombar la possibilitat de fer efectiu el seu sufragi de manera telemàtica. El seu vot ha estat comptat de manera verbal durant el ple per part de la presidenta de la cambra,, però no ha aparegut en el recompte oficial. La cita de la mesa ha servit perquè la majoria independentista -Junts,- hagi acordat "assumir" totes les "responsabilitats" i "conseqüències" d'incloure en les actes el vot de Puig, tot i que no se n'ha concretat la fórmula, segons diverses fonts consultades per, tant de l'entorn de la presidència del Parlament com dels grups implicats en l'acord."Per evitar les possibles conseqüències jurídiques i responsabilitats per l'administració parlamentària en relació amb la sentència del TC dictada en recurs d'empara 2063/2021 sobre la delegació de Lluís Puig, la mesa acorda quedel contingut de l'acta de les sessions plenàries i que assumeix la responsabilitat a tots els efectes de la publicacions dels acords presos a les sessions plenàries", manté l'acord rubricat per l'independentisme, segons Europa Press. L'entesael veredicte del TC, que havia tombat la participació a distància de l'exconseller. Fonts properes a la presidenta han certificat, en resposta a aquest diari, que el vot de Puig es faria constar de manera oficial en les publicacions pertinents.Portaveus de la presidència citats per Europa Press han explicat que gràcies a aquest acord, com recull l'acord, que s'ha redactat seguint l'itinerari que els serveis jurídics de la cambra han indicat a la mesa. Els lletrats del Parlament han advertit al llarg dels últims dies que seguir passos en la línia de publicar el vot amb la responsabilitat última de la mesa pot fer incórrer els seus membres en un delicte d'usurpació de funcions. Aquestes advertències han estat fetes en veu alta en les reunions de l'òrgan rector de la cambra, juntament amb lesassociades, segons diverses fonts parlamentàries.Després de la reunió, Borràs ha publicat un tuit en el qual feia aquesta apreciació: "La dignitat del Parlament es preserva defensant el vot d'un diputat electe en un context de repressió. És el meu compromís i el d'. És el compromís de Junts amb la ciutadania, amb la democràcia i amb el conseller Puig. Per això votem, per això vota", ha remarcat la presidenta de la cambra. Hi ha dos detalls que són rellevants del tuit: només cita l'altra membre del seu partit a la mesa -Madaula- i no fa cap referència a ERC ni a la CUP, les altres due formacions independentistes de l'òrgan rector de la cambra.Al matí, Puig ha assegurat que no renunciarà "mai" al seu escó , malgrat que han existit veus dins de Junts i l'entorn del partit que li han recomanat. En una entrevista al programa El Matí de Catalunya Ràdio, l'exconseller de Cultura la condició de diputat només se li podria arribar a treure arran d'una sentència judicial, però mai de manera voluntària. Pel que fa a la publicació del seu vot en actes oficials del Parlament, Puig ha assenyalat que només seria "simbòlic" en cas de no ser registrat. "Serà unsi l'acta no recull el vot, però si queda recollit després de simbòlic no en té res; l'acta signada és un document que certifica el que s'ha dit i fet", ha indicat.També la CUP s'ha pronunciat públicament sobre el cas. En una carta remesa a la militància, avançada per NacióDigital , els anticapitalistes exigeixen a Borràs que la defensa de Puig no sigui "simbòlica" com en el cas de Pau Juvilla, exdiputat del seu partit. En la missiva, la CUP també revela que la proposta d'actuació inicial de Junts "no anava més enllà d'una" i suposavadel vot anul·lar del Constitucional. Els anticapitalistes, en aquest sentit, reclamaven que Borràs arribi fins al final. Fonts de la presidència de la cambra responien al matí que està "determinada" a fer-ho i assumir-ne les conseqüències.en cap cas queamb les declaracions i missatges, com ja va passar amb el cas de Juvillà", assegura la missiva de la CUP. El partit recorda que que, en aquell moment, Borràs "deia públicament que defensaria el seu escó i aniria fins al final" i que "no només no complia, sinó que va acabar responsabilitzant els funcionaris" de no haver-ho executat. La CUP reivindica que la mesa ha d'assumirque comporti la "materialització" que suposa el compromís de mantenir el vot delegat de Puig, que ha protagonitzat el ple del Parlament entre crítiques de l'oposició per una "nova cacicada" independentista.El ple d'aquesta setmana ha estat molt marcat pel vot delegat de Puig. La mesa es va reunir dues vegades abans que comencés, durant la jornada de dimarts, i es va acordar mantenir el sufragi del diputat de Junts. Així ho ha ratificar Borràs en l'arrencada de la jornada de dimecres després que l'interpel·lessin, que van traslladar -com el PSC i el- peticions de reconsideració. Es van tombar just quan va acabar la sessió de control a Aragonès, i la mesa va decidir mantenir el vot delegat, que es va posar a prova en la primera votació de la jornada sobre educació.El sufragi de Puig va ser tingut en compte verbalment per la presidenta , però no va aparèixer registrat en la pantalla de votacions, on van aparèixer, com va dir Borràs. Aquesta dinàmica -amb números diferents en funció del suport de cada proposta que se sotmetia a votació- s'ha repetir en tot el ple. La presidenta de la cambra, ahir, no va donar explicacions sobre com quedaria oficialment registrada la votació, i ràpidament alsde la cambra es va informar que hi hauria una reunió de la mesa quan acabés el ple, aquest dijous al vespre, per tractar la qüestió.

