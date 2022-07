L'ANC prepara una Diada crítica amb els partits: «No ens refiem de ningú»

L'(ANC) prepara una mobilització crítica amb els partits per la Diada de l'11 de setembre. "No ens refiem de ningú, ho farem la gent i per la gent, i aquest és el full de ruta", ha defensat la presidenta de l'ANC,Sota el lema 11-S. Tornem-hi per vèncer: Independència, l'entitat ha remarcat la necessitat d'"obrir un", on el debat de la independència torni a ser "al centre". "Hem de posar tota la força de la gent per fer aquest canvi", ha indicat Feliu.El format i els detalls de la mobilització s'anunciaran a finals de juliol. Ara bé, l'ANC ha donat a conèixer la samarreta i el logotip. "És de colorperquè simbolitza la lluita i no rendició", ha dit Feliu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor