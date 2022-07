Duel de burgesos al Cercle d'Economia

Els socis delelegiran aquest dimarts nou president de l'entitat entre dos candidats,, protagonistes d'un duel inèdit que ha caldejat els ànims en les aigües habitualment tranquil·les dels grans despatxos de Barcelona. Trucades a totes hores, peticions de vot, i cafès i dinars conspiratius són continus en un dels fòrums més influents del poder econòmic català. Dos exèrcits perfectament enquadrats es disputen l'hegemonia.Dimarts. El reglament electoral permet la, circumstància que fonts de la casa asseguren que beneficia la candidatura més lligada a la junta -la de Guardiola-. El cens electoral és de prop de 1.300 socis. L'exconseller delegat delva fregar els 600 avals en el moment de presentar el seu equip, mentre que Cañadas en va sumar prop de 220. Això, en principi, dona avantatge clar a Guardiola, cara del continuisme.Membre de l'actual directiva dei president de la comissió econòmica del Barça -on va substituir, marit de la seva adversària-, arriba a la contesa electoral amb l'impuls que li dona les darreres jornades de l'entitat, que van tenir com a gran convidada En el debat celebrat dimecres passat , Guardiola va subratllar l'èxit que va suposar la presència de la presidenta de la Comissió Europea. També el fet que va implicar un inici de normalització en les relacions entre la Generalitat i les institucions europees. L'exdirectiu del Sabadell té amb ell alguns dels noms de pes de l'actual junta, com(Grup Puig) o(exconseller de CaixaBank), personalitats vinculades a les grans escoles de negocis, com(IESE) i diversos membres de la plataforma emprearial Barcelona Global, com, elegida recentment per presidir aquest lobby, que ha estat vist com un grup de poder competidor per sectors del Cercle.Un nom de pes en l'equip de Guardiola és el de, president d'Havas Media Group. Amb un component més polític, hi és també Mercè Conesa, exalcaldessa de Sant Cugat, expresidenta de la Diputació de Barcelona i ara directora de l'Incasòl. En el vessant més ideològic, hi ha l'escriptor i analista, del CIDOB, també ha estat integrat en la candidatura.Per la seva banda, Cañadas -que va començar a elaborar el seu projecte per al Cercle fa prop d'un any- presenta un equip que ha valgut combinar alguns sèniors de la casa, com, director del Centre d'Estudis Financers, o(Unió Patronal Metal·lúrgica), amb exponents de la nova economia com un dels fundadors de, ode l'app Fever. Com a empresària rellevant cal citar(Hotusa).Cal destacar els noms de(ISGlobal), l'ala "social" de l'equip de Cañadas, i de, exalt funcionari de la UE i expert en política educativa. Dos noms que responen a les inquietuds manifestades per Cañadas perquè l'entitat treballi més el tema de l'exclusió i el seu vincle amb Europa.No és fàcil detectarde fons entre totes dues candidatures. Guardiola defensa la influència que ja té el Cercle i e compromet a canalitzar millor la participació dels socis. Cañadas critica que l'entitat ha estat massa silenciosa els darrers anys i ha de ser molt més present en els fòrums europeus. Guardiola va explicitar més la manca de resolució de l'encaix de Catalunya a l'Estat, mentre Cañadas va defensar el pacte fiscal. Els dos candidats van contraposar els seus projectes en el debat de dimecres. Però tots dos van contestar amb la mateixa energia a la pregunta de si estaven disposats a veure's ambD'això, ni parlar-ne.

