Isabel Martínez: «Volem ser una opció rellevant per formar un govern moderat a Terrassa»

Martínez substituirà González al capdavant de la formació taronja. Foto: Adrià Costa

"En el pròxim mandat correm el risc que es torni a escollir ERC com a company de govern i això implica una sèrie de mesures econòmiques que no estan beneficiant ni el que demanen els empresaris, ni els gremis"

"Hi ha un nucli de gent important que no vol polítiques radicals, i parlo pels dos cantons, ni de dretes ni d'esquerres. Al final, l'estabilitat és el que tots busquem"

Isabel Martínez durant l'entrevista amb NacióDigital. Foto: Adrià Costa

"És evident que s'han de salvar aquestes situacions de famílies vulnerables, però cal actuar contra les ocupacions perquè ocupar és un delicte"

L'alcaldable de Cs vol formar un govern «moderat». Foto: Adrià Costa

"Hem de ser conscients de la realitat i per això volem ser el suport d'un govern que no entri en alarmismes, com és el cas de Vox que si té representació a l'Ajuntament no farà cap bé als ciutadans"

Martínez creu que la seguretat i les ocupacions s'han d'abordar sense embuts. Foto: Adrià Costa

Allò que potser no sabies d'Isabel Martínez Isabel Martínez, candidata de Cs a Terrassa. Foto: Adrià Costa Som al pati del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC). Per què ha escollit aquest lloc de la ciutat per fer l'entrevista? Perquè a banda que m'agrada molt venir, és un lloc històric de la ciutat i jo, com molts altres ciutadans, he tingut família que va treballar aquí. Tinc les fotos de la família en blanc i negre amb tots els treballadors a l'escala. M'agrada també el bar on som, que combina la història i l'espai modern.

Perquè a banda que m'agrada molt venir, és un lloc històric de la ciutat i jo, com molts altres ciutadans, he tingut família que va treballar aquí. Tinc les fotos de la família en blanc i negre amb tots els treballadors a l'escala. M'agrada també el bar on som, que combina la història i l'espai modern. Què li agrada fer en el seu temps lliure? Intento anar a córrer per la ciutat, soc molt fan de les sèries, sempre en versió original.

Intento anar a córrer per la ciutat, soc molt fan de les sèries, sempre en versió original. Una pel·lícula o una sèrie que miraria en bucle? N'hi ha una que l'estic acabant i m'ha encantat que es diu This is Us, parla d'una família i les seves generacions. És una sèrie d'emocions que m'ha fet plorar.

N'hi ha una que l'estic acabant i m'ha encantat que es diu This is Us, parla d'una família i les seves generacions. És una sèrie d'emocions que m'ha fet plorar. Quin llibre recomanaria? Soc molt fan de Ken Follett o de John Grisham.

Soc molt fan de Ken Follett o de John Grisham. Quin menjar li encanta? Les braves.

Les braves. El seu destí preferit? Un viatge que fa molt temps que vull fer és el Camino de Santiago.

(Terrassa, 1990), clicenciada en Dret i Administració d'Empreses, és assessora jurídica del grup parlamentari deal Parlament de Catalunya. Va entrar al grup municipal de Cs Terrassa com a regidora en les eleccions municipals del, ocupant-se dels temes de seguretat, drets socials, transparència i qualitat democràtica a la ciutat, i ara n'és la candidata a l'alcaldia de la localitat.Defensora del feminisme, Martínez explica que encara el repte de la candidatura amb molta "il·lusió i feliç de formar part del canvi a la ciutat". Per la seva formació, lai lessón debats imprescindibles de la Terrassa d'avui i de demà, i manifesta que l'opció taronja vol serper formar un govern "moderat" l'any 2023, lluny de les polítiques econòmiques d'ERC.- Des de la nostra agrupació hi havia la necessitat de renovar i portar una onada d'aire fresc. Tots som únics i tenim la nostra manera de fer i suposo que això ha fet que des de l'agrupació es confiï en mi per agafar el relleu. Tenim un grup municipal fort, fa dos mandats que hi som (amb tres regidors) i m'encanta tenir l'oportunitat de ser qui agafi aquest repte.- Ho agafo amb moltíssima il·lusió. La gràcia en tot a la vida és que t'ho passis bé i que ho gaudeixis. Tinc la sort de tenir un equip molt maco, gent molt jove que s'apunta a qualsevol idea i és un plaer sentir-se secundada. A banda que és un honor poder representar la ciutat com alcaldable.- Tinc la sort que ha sigut un relleu molt amable, he sentit el suport del Javi des del primer relleu, ha fluït tot de manera molt natural. M'ha transmès molt aquesta idea de gaudir de la política municipal, de no veure-ho com alguna cosa molt feixuga perquè hi dediquem moltíssimes hores. Jo no soc el Javi ni pretenc ser-ho.- Per mi, molt bona en l'àmbit personal perquè no venia del món de la política. Em vaig afiliar l'any 2017 quan tot estava molt més tens, però a nivell d'espectadora. A poc a poc m'interesso pels regidors de Terrassa i va anar tot molt rodat fins a derivar en formar part de les llistes i a entrar. Han estat uns anys estranys perquè ens ha agafat la pandèmia que ho ha alterat tot, però estar en política municipal és la manera més brutal de connectar amb la ciutat. Coneixes les entitats, els barris, les preocupacions de la gent. És entrar en un món que sempre has tingut al voltant. La política municipal té l'encant de ser molt més propera. No es tracta de grans discursos, sinó de veure necessitats i oferir coses pràctiques- El govern actual va entrar amb molta força amb la idea de ruptura amb la vella política i, sincerament, fins ara no crec que s'hagi aconseguit. No parlo només com a oposició sinó el que notes amb la gent quan hi parles. La gent s'ha desil·lusionat perquè seguim amb el de sempre, sembla com si encara fos el PSC amb altres companys de govern. Com l'altre dia amb l'acte de les rieres, que era una de les seves grans promeses. I es podria haver fet fa tres anys, perquè tot continua igual. D'altra banda, en el pròxim mandat correm el risc que es torni a escollir ERC com a company de govern i això implica una sèrie de mesures econòmiques que no estan beneficiant ni el que demanen els empresaris, ni els gremis. Més aviat, estan espantats de mesures que s'estan prenent ara. Al final, el que farem és espantar les empreses en lloc d'oferir-los una seguretat jurídica que ara mateix no tenen.- Un exemple claríssim és el de la B-40. És una infraestructura que sembla que no hagi d'acabar mai. Tenim el compromís i la inversió per part del govern d'Espanya i, de cop, ERC es retracta i no veiem clar aquest model. La gent, els veïns de Can Roca, els empresaris necessiten aquesta infraestructura perquè tot el que faci fluir i connectar Terrassa i Sabadell són més oportunitats laborals, més creixement econòmic, etcètera. Si veuen que es canvia d'opinió unilateralment, el que genera és inestabilitat.- Crec que a Terrassa hi ha gent que vol polítiques pràctiques, centrades en el que necessita. A banda de la B-40, el 30% de l'habitatge. I hi ha un nucli de gent important que no vol polítiques radicals, i parlo pels dos cantons, ni de dretes ni d'esquerres. Al final, l'estabilitat és el que tots busquem, tenir una feina, veure que hi ha oportunitats laborals, que el cost de la vida no se t'estigui menjant, són les principals preocupacions. I els partits d'extrems rarament ofereixen solucions a aquests problemes. Les qüestions econòmiques són primordials, però en aquest mandat hi ha hagut certa por per part de l'equip de govern de dir que hi ha inseguretat a Terrassa. El que no podem fer és perdre'ns en un debat de què significa la percepció d'inseguretat en lloc de fer propostes concretes com les que Cs ha portat al ple municipal en relació amb la seguretat i les ocupacions.- Últimament, hi ha la tendència al fet que quan es parla d'ocupacions sempre s'afegeix "salvant les situacions de les famílies vulnerables". És evident que s'han de salvar aquestes situacions, però cal actuar contra les ocupacions perquè ocupar és un delicte. Ara bé, el que s'ha de fer és proporcionar a les famílies vulnerables més recursos dels que hi ha ara perquè la mesa d'emergència habitacional està desbordada. I el que s'ha de fer és apostar per habitatge públic de la Generalitat perquè això és el que soluciona el problema de les famílies vulnerables.- Cal començar ja perquè si no, no arribarem mai. I nosaltres hem demanat durant el mandat que l'Ajuntament parli amb la Sareb, ara s'estan començant a fer coses però hem tardat tres anys i mig. Cal tenir en compte que la realitat de les ocupacions és molt diversa. De fet, vam demanar crear una oficina de veïns afectats per les ocupacions perquè n'hi ha que generen problemes de salut pública o de seguretat i també hem d'ajudar els veïns que pateixen les conseqüències directes de les ocupacions.- Quan vam entrar, vam demanar un 10% d'augment de la plantilla de la policia municipal i ara s'està fent i ho celebrem tot i que calen més agents i també de Mossos d'Esquadra. També és una llàstima que no s'hagi aprofitat la sintonia de l'actual Departament d'Interior, ostentat per ERC amb el govern de coalició local entre Tot per Terrassa i ERC.- Jo no diria que hi hagi un problema amb la llengua, però sí que hi ha gent que no se sent escoltada. Jo utilitzo molt més el català que el castellà però això no impedeix que hi hagi persones que troba faltar l'opció de tenir les dues coses, com ara a l'administració que potser s'ha de demanar expressament. Has de poder tenir les dues coses i que cap tingui més pes que l'altre.- Al final la gent quan surti de l'escola parlarà l'idioma amb el qual se senti més còmode i això ho hem de respectar. Cadascú té la llibertat de vestir-se com vol i hauria de tenir la llibertat de parlar amb la llengua que vulgui. Demanar alguna cosa que per algunes famílies no és tan natural, no em sembla tan radical.- Volem ser rellevants o una opció clara i que si es vol formar govern puguem oferir aquestes propostes moderades i pensades en la ciutat. Volem ser imprescindibles per aquesta opció i no per altres que ja ens han demostrat -ERC-, que en mesures econòmiques tenen una agenda pròpia.- Ciutadans va començar l'any 2006 i a Terrassa el Javier González va ser un dels seus fundadors. I hi ha un moment que tenim un resultat brillant que il·lusiona molta gent. La política és molt cíclica i s'està tornant a caure en l'àmbit nacional en el bipartidisme del PP i PSOE. Em sap molt de greu que es perdin partits que són representatius de part de la ciutadania, com els comuns. M'agradaria que no caiguéssim en aquesta mentalitat de només dues opcions. La riquesa és que hi hagi més grups. Hem de ser conscients de la realitat i per això volem ser el suport d'un govern que no entri en alarmismes.- Que entrin o no, ho decidirà l'electorat. Em sabria molt greu perquè és un tipus de política que es basa en l'alarmisme, però en cap moment veus cap mena de proposta. Que tinguin representació a l'Ajuntament no farà cap bé als ciutadans perquè al final el que vol la gent és que l'escolti o li proporcioni solucions. Aportarà soroll però poca substància per fer canvis.- Per mi sí. Pactar amb Vox no és una opció perquè representa el contrari de Cs: alarmisme i nosaltres pensem amb moderació mesures pràctiques. Tampoc pactaríem amb la CUP.- Hi ha una cosa que sempre m'ha molestat i és que a les eleccions sortís un partit com el més votat però que després formessin govern altres que sols no havien aconseguit massa representació. Crec que el més respectuós pel vot del ciutadà és oferir-nos a qui la gent hagi donat la seva confiança i a qui òbviament puguem estar d'acord amb el tipus de govern.- Podria ser, això ho ha de decidir la ciutadania.- A nivell ciutat és un honor poder visibilitzar aquest canvi que crec que serà únic perquè no crec que altres ciutats es trobin en aquesta casuística, però crec que és fantàstic, no només en política, també veiem entitats que tenen dones joves al capdavant, però en política ha de ser així i és fantàstic que s'estigui produint. A escala personal, em fa molt feliç. El dia de l'acte de presentació una noia que conec em va donar una papallona lila teixida a mà i em va dir: "Jo sé que aquesta és la teva lluita de veritat".- Sí, em marca molt i és el meu entendre de la política que això ha d'estar a l'agenda de ciutat. I crec que serà una lluita compartida i estic molt contenta de formar-hi part.- Jo he anat a llistes autonòmiques i nacionals però la política municipal té una cosa molt maca de proximitat. El meu objectiu, de moment, és estar aquí.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor