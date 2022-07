Un llibre sobre la vida de Josep Vallverdú arribarà a les llibreries a la tardor

centenari continua escrivint i publicant.



Canosa destaca també que la tasca d’escriure el llibre li ha donat una nova mirada sobre la figura de l’escriptor lleidatà, més profunda i àmplia: "Vallverdú deu ser un cas únic a Europa", diu el periodista, que posa l’accent en l’energia i clarividència de l’escriptor, que al caire del seucontinua escrivint i publicant. Francesc Canosa Foto: Adrià Costa

Un llibre sobre la vida de l’escriptor lleidatàarribarà a les llibreries després de l’estiu de la mà del periodista balaguerí, que en els darrers anys ha enregistrat més de cinquanta hores de conversa amb l’il·lustre homenot de Ponent, que aquest dissabte compleix 99 anys.L’obra es titulai pretén aproximar el lector a la vida de l’escriptor més enllà de la literatura i de les vivències ja conegudes. “En aquest llibre es parla de vida i la gent hi descobrirà el Vallverdú més existencial”, explica Canosa aPublicat per l’i emmarcat dins la col·lecció La Mira, el llibre resumeix en unes 160 pàgines tota l’experiència vital de Vallverdú des del 9 de juliol de 1923, dia del seu naixement, fins al seu dia a dia actual a Balaguer en companyia d’, una amiga de tota la vida que es va convertir en la seva segona esposa després de la mort de la seva primera dona,Precisament la relació amb Vilajoliu va ser un dels primers episodis que va fer veure a Canosa la "vida de pel·lícula" del novel·lista i narrador lleidatà: "Li va enviar 62 cartes d’amor en les quals mostrava els seus sentiments i explicava les raons per les quals havien de compartir la vida", explica el periodista, que assegura que Vallverdú "s’ha mostrat directe i molt honest" en les llargues converses mantingudes. En aquest sentit, el balaguerí apunta que el llibre es llegeix ràpid i "té la voluntat d’arribar al públic com un film".

