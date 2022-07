Detinguda la parella d’un jove assassinat a Gelida l’abril de 2021 per participar en la seva mort

Els Mossos d’Esquadra vanel 16 de juny lad’unde 23 anysel 10 d’abril de l’any passat. Segons els investigadors, la dona mantenia unaamb el germà dels-germanastres i menors d’edat- i, junt amb aquest, els hauria convençut per cometre l’agressió.Tot i la detenció dels dos autors materials, els investigadors no van donar per conclòs el cas, ja que els va estranyar la persistent manca de col·laboració, així com determinats comportaments, de la parella sentimental del finat. Després de passar a disposició judicial, la dona va ingressar a presó. La investigació continua oberta.Els fets investigats van tenir lloc elquan els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís de la mort d’un jove per ferides d’arma blanca.Els investigadors van parlar amb la parella de la víctima, i testimoni dels fets, que va relatar com dues persones desconegudes els van interceptar en el camí que anava des del seu domicili als afores de la població, fins al mateix municipi de Gelida. A l’alçada del pont de la riera, aquests joves els van demanar que els acompanyessin fins a la riera, lloc on es va produir l’acció homicida.Dos dies després, la policia va aconseguir identificar i detenir els dosmaterials deDurant l’escorcoll del seu domicili, els investigadors hi van trobar armes blanques i roba amb el perfil genètic de la persona assassinada.Tot i les dues detencions, els investigadors van trobar sospitosa l’actitud de la parella del finat. Fruit d’aquesta percepció, els investigadors han dut a terme al llarg d’aquests catorze mesos diversos estudis de les comunicacions entre els detinguts, el finat, la seva parella i un tercer germà dels autors, així com d’altres gestions relacionades amb perfils de xarxes socials.Els diferents indicis reforcen la teoria que la parella del finat i el tercer germà, també menor d’edat, haurien col·laborat en els fets, amb diferent grau d’implicació i de manera conjunta amb els dos presumptes autors materials de l’agressió a la víctima, que finalment va acabar morint a causa de la vintena de ganivetades rebudes.Així doncs, de la informació amb què han treballat els investigadors se’n desprèn que tant, que finalment va acabar morint a causa de les lesions.

