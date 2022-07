Un Cruïlla «per ballar» torna al Parc del Fòrum en el seu format habitual

Elha posat aquest dimecres les primeres notes d'unque es desplegarà durantpelen el seu format habitual després del parèntesi pandèmic. Pel recinte hi tornaran a passar artistes internacionals com Duran Duran, Jack White, Editors, Hot Chip, Seed o Rubén Blades, al costat dels catalans com Els Catarres, Joan Dausà, Ginestà o Buhos.La jornada inaugural l'ha encetadaque posaran punt i final al primer dia. El gruix de la programació començarà dijous, quan passaran pel Parc del Fòrum la, entre d'altres.Desenes de joves feien cua abans de l'obertura de portes amb lacom a única. En alguns moments de la tarda, l'aigua ha fet acte de presència i han aparegut paraigües i impermeables.En declaracions a l'ACN, el director del festival, Jordi Herreruela, ha explicat que detecten "moltíssimes ganes" de festival i. "Hi ha moltes ganes d'un festival de música com els d'abans de la pandèmia, una celebració col·lectiva i una gran festa", opina.En aquest sentit, defineix la programació a partir de la "diversitat", amb un ampli reflex musical d'allò que passa a la ciutat combinat amb artistes internacionals. ". Hem fet molts concerts pandèmics amb distància, mascareta i asseguts i aquesta edició està dedicada al ball", celebra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor