Mor un treballador en rebre una descàrrega elèctrica en un supermercat de Mollerussa

Unde 38 anys haaquest dimarts a causa d'unamentre treballava en la reparació d'un sostre d'unde(Pla d'Urgell), segons han informat els Mossos d'Esquadra, que qualifiquen el fetSegons explica la policia, per causes que s'investiguensobre uni ha patit la descàrrega que li ha provocat una aturada cardiorespiratòria. Diverses dotacions dels Mossos, del Sistema d'Emergències Mèdiques i tres dotacions de Bombers han actuat a l'indret. Malgrat l'actuació dels equips mèdics, no ha estat possible salvar la vida a l'operari.Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.

