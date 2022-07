Miki Núñez denuncia que l'overbooking de Vueling els ha deixat a terra

Gracias @vueling por dejar a medio grupo en tierra por overbooking, aún teniendo los asientos asignados y por perdernos 3 instrumentos! Veremos a ver cómo hacemos el concierto de Sevilla hoy… — Miki Núñez (@mikinunez) July 6, 2022

La situació als aeroports ja fa dies que està complicada amb la tornada a la normalitat i l'arribada de les vacances d'estiu, a més de les vagues d'algunes companyies. Avui, el cantant de Terrassaha denunciat a les xarxes socials que la companyia Vueling ha deixat a terra part de l'equip del cantant per. A més, tres delsde l'equip pel concert d'aquesta nit ano han arribat.En el seu perfil d'Instagram, l'artista ha relatat el que els ha succeït. Explica que ells tenien els bitllets amb elsquan han arribat al taulell de facturació els han comunicat que hi havia overbooking i que els seus seients ja els havien assignat a altres persones.que viatjaven, la resta s'han quedat a terra. "És al·lucinant", replica.No només amb això, l'equip també havia pagat anticipadament per poder transportarés a dir, els instruments. D'aquests, tres tampoc han arribat i no saben on estan. Una situació que compromet el concert a Sevilla d'aquest vespre. Ell mateix ha dit que no li agrada fer ús de lesper denunciar aquests fets, però que "no té cap mena de sentit".Des de, han contestat al cantant demanant-li que es posi en contacte amb la companyia per resoldre l'inconvenient. No obstant això, no s'ha evitat que molts altress'hagin sentit interpel·lats amb situacions semblants.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor