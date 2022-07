Un riu català, entre els millors de l'Estat per fer ràfting

L'estiu és la millor època de l'any per practicar. Entre aquests, el, un dels més populars actualment. A l'Estat es va començar a popularitzar a mitjans dels anys 80 icompta diversos rius on practicar-lo a la zona delHabitualment, el descens es realitza eni cada embarcació porta un. Els rius i trams on es practica el ràfting es qualifiquen de l'1 al 7, segons el grau de dificultat en l'època de l'any que es practiqui. I, tot i que no requereix unes condicions físiques específiques, és imprescindible anar acompanyat d'unque dirigeix el grup.Els usuaris del portal de viatges i experiències Aladinia han seleccionat elsHo han fet tenint en compte la velocitat, les onades i la dificultat dels diferents trams, a més dels serveis que s'ofereixen a l'entorn. Entre els sis més votats n'hi ha un deEs tracta del riu, ali concretament del tram que va entre Llavorsí i Rialp, el més popular. Amb una llargada de 14 quilòmetres, el descens passa per ràpids emocionants per als participants. D'entre els aspectes més destacats, els usuaris en valoren lesi elsdel, a més delsmomentànies durant el descens.El tram superior de l'Ebre, a la zona d'Arroyo, a Cantàbria, és un altre dels destacats pels usuaris. També el riu Cabriel, a València; el Gàllego, al Pirineu d'Osca; el Segura, a Múrcia, i el Genil, a Màlaga, han estat seleccionats com a grans llocs on fer ràfting a l'Estat.

