Cauen un 23% els delictes a Barcelona, però augmenten les denúncies per agressions sexuals respecte 2019

Més policia als carrers

Lluita contra la reincidència i la violència masclista

Millorar la convivència

El conseller d'Interior,, i l'alcaldessa de Barcelona,, s'han reunit aquest matí amb els cossos policials i representants de la judicatura i la Fiscalia en el marc de la reunió de lai per enfocar el dispositiu per a Barcelona de cara a l'estiu.han acordat incrementar els efectius policials que es desplegaran a la capital catalana tot i constatar que els delictes han disminuït en la primera meitat de l'any respecte el mateix període de 2019. El repte principal passa fer front a les violències sexuals -que han augmentat de manera significativa en els darrers tres anys- i la reincidència en un estiu que el turisme ha tornat a nivells d'abans de la pandèmia.A la trobada hi han assistit, a banda d'Elena i Colau, el tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció,el director general de la policia,; i ha comptat amb la participació dels Mossos i la Guàrdia Urbana. No hi ha assistit el cap de la Guàrdia Urbana, que ha estat representat per l'intendent major del cos. La junta de seguretat de Barcelona ha repassat l'evolució de la delinqüència dels darrers tres anys. Les dades diuen que els fets delictius baixen un 23% durant els primers cinc mesos de 2022 respecte el mateix període de 2019. Respecte l'any passat, les denúncies han augmentat un 40%, però aquestes dades són poc fiables tenint en compte que fa un any encara hi havia restriccions vinculades a la pandèmia.Colau ha remarcat que respecte el 2019 hi ha hagut una caiguda important dels fets delictius però ha demanat prudència, perquè tot apunta que hi haurà una tendència a l'alça. De tota manera, tenint en compte que la ciutat ha tornat al ple rendiment, ha apuntat que s'ha de celebrar que han baixat els delictes. En aquest sentit, ha remarcat la bona feina de la Guàrdia Urbana i dels Mossos, i especialment la bona coordinació entre cossos. Colau ha situat aquest estiu com el de la "recuperació" i ha garantit que Barcelona està preparada per entomar l'estiu amb tota la complexitat. "Fem una crida a la ciutadania perquè sigui un estiu marcat per la convivència i la corresponsabilitat", ha afirmat l'alcaldessa.Pel que fa a delictes concrets, en els primers cinc mesos de l'any s'han reduït un 17,5% els robatoris amb força al carrer respecte l'any 2019. Se n'han produït 4.137 i hi ha hagut 894 detencions. Majoritàriament es roben mòbils, però també preocupa la sostracció de rellotges. En aquest sentit, s'ha impulsat el grup Titani, especialitzat en aquest tipus de fets. En les darreres sis setmanes, s'han investigat 103 incidents i hi ha hagut 29 detencions. Un altre dels objectius és fer front a les violències sexuals. Les agressions en aquest sentit augmenten un 31%, mentre que els abusos sexuals també pugen un 11,3%.Després de la trobada, que ha arrencat a les 11h i s'ha allargat unes dues hores, Elena i Colau han comparegut conjuntament al saló de cent de l'Ajuntament. Barcelona disposarà de més efectius policials respecte 2019, fet que permetrà intensificar l'acció policial amb més dispositius de seguretat, generar més "intel·ligència policial" i fer accions preventives per evitar els delictes. Concretament, els Mossos incrementaran durant els mesos d'estiu la seva plantilla en 65 efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana, que se sumaran als efectius que treballen habitualment a la ciutat. Es reforçaran les comissaries de Ciutat Vella, Eixample i Sant Martí.A les nits també hi haurà més seguretat a les nits. La Brigada Mòbil (Brimo) ja es desplega diàriament a les nits amb dos equips, i l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) ho fa amb tres equips. En total, la plantilla dels Mossos al juliol és de 2.991 efectius mentre que l'any 2019 era de 2.789 efectius. L'increment total suposa un 8,9% més d'agents respecte l'estiu de fa tres anys, és a dir, 267 efectius més. Pel que fa a la Guàrida Urban, augmentarà també el nombre d'efectius durant els mesos d'estiu. Més d'un miler d'agents treballaran per garantir la seguretat en una època en què es fa un ús intensiu de l'espai públic. La xifra d'efectius de la Guàrdia Urbana suposa un 12% més respecte l'any 2021, i els efectius per al torn de nit augmentaran un 37%. Un dels objectius principals del cos és intervenir per aturar aquelles conductes que generin molèsties a terceres o que alterin la convivència o degradin l'espai públic.Les prioritats de la seguretat són la lluita contra la reincidència, "una de les problemàtiques principals", i combatre les violències masclistes. En aquest sentit, les dades preocupen: hi ha una disminució general dels fets delictius, però les agressions masclistes han augmentat de manera important en els darrers tres anys. "Les dades diuen que les denúncies augmenten i això no ho podem normalitzar", ha remarcat l'alcaldessa. Al setembre es signarà el protocol contra les violències masclistes, de manera que la Guàrdia Urbana també podrà assumir denúncies a les seves dependències.Es reforçarà la lluita contra la violència masclista i també contra la reincidència. De gener a maig, hi ha hagut 109 persones que han comès 1.700 delictes i que han estat detinguts prop de 800 vegades. "Cal perseguir amb especial incidència aquest tipus de comportament", ha afirmat Elena. El conseller ha dit que hi ha un increment de la sensació d'inseguretat, derivat de problemes de convivència com el soroll o el retorn a la normalitat, i això s'ha de combatre de manera coordinada. Una altra de les qüestions que s'ha posat damunt la taula és la necessitat de reforçar la coordinació entre cossos de seguretat, concretament entre Mossos i Guàrdia Urbana.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha dit que la junta local de seguretat arriba marcada per la reactivació de l'activitat a Barcelona després de la pandèmia. "Això és positiu", ha assegurat, però també té efectes col·laterals com els fets delictius. Colau ha ressaltat que s'està treballant de manera coordinada i preventiva davant d'un estiu complex. "Arribem més preparats que mai", ha assegurat l'alcaldessa. En l'actual moment que viu la ciutat, que es troba a "ple rendiment", hi ha moltes qüestions relacionades amb la seguretat, però també amb la "convivència". "En totes les àrees estem treballant amb més recursos que mai per millorar la convivència", ha afirmat."Ens ho prenem molt seriosament i posem tots els esforços per resoldre els temes de seguretat i, de manera més àmplia, de convivència", ha dit Colau. Davant d'això, l'alcaldessa ha dit que s'està treballant a fons des de l'Ajuntament. S'ha reactivat el pla de xoc contra els pisos turístics il·legals, s'han limitat els grups turístics a 15 persones per evitar massificació i es fan campanyes permanents de conscienciació i civisme, i concretament enguany una campanya per fer desaparèixer els "bici-taxis". Per reduir el soroll i garantir el descans dels veïns s'han instal·lat sonòmetres en alguns punts de la ciutat i s'han fet esforços per millorar la neteja i el manteniment de l'espai públic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor