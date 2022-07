Boris Johnson: tocat i (quasi) enfonsat

El primer ministre britànic, pot estar vivint les seves darreres hores en el poder. Els esdeveniments estan transcorrent amb molt de dramatisme i a un ritme trepidant. Segons ha informat la BBC,s'han desplaçat precipitadament a la residència oficial del primer ministre per demanar-li laJohnson havia tornat adesprés d'una agitada sessió al Parlament, on ha reiterat que no pensava renunciar al càrrec, i on ha quedat clara la seva creixent solitud dins del grup parlamentari. Un dels ministres dimitits ahir, l'extitular de Salut,ha intervingut per atacar el líder conservador d'una manera molt enèrgica i ha dit queEl darrer escàndol que pot haver esgotat les últimes reserves de suport polític de Johnson ha afectat, portaveu adjunt conservador al Parlament i aliat de Johnson. Després de protagonitzar un episodi d'a uns joves assessors, va ser obligat a dimitir dijous passat. Això ja va tornar a erosionar Johnson, que el mes passat va superar amb dificultats una votació de confiança en el grup conservador. Però aquests dies s'han anat sabent més episodis d'abús de poder i assetjament per part de Pincher que Johnson ha admès que coneixia. A partir d'aquí, el bloc de suport que encara mantenia s'ha anat esquerdant.Dimarts van dimitir dos ministres i les darreres hores s'han afegit nombrosos secretaris d'estat i secretaris parlamentaris, que ja. El darrer moviment que s'ha produït ha estat l'arribada a Downing Street de ministres amb pes polític per reclamar la sortida de Johnson de manera immediata mentre es van succeint les renúncies en els segons nivells de l'administració. Entre els ministres que hi ha a la residència de Johnson hi figura, designat ahir mateix com a ministre d'Economia en substitució del titular dimitit.Existeix el temor al Partit Conservador que el cas Pincher ha estat definitiu, amb un cost enorme electoralment. En aquests moments hi ha especulació en els mitjans i els cercles polítics britànics sobreAquesta tarda ell ho ha negat i, en tot cas, necessitaria el vistiplau de la reina Isabel II. Aquest cop, la pressió sobre Johnson sembla insostenible. La pregunta és:

