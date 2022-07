Què diu i què implica l'article del reglament del Parlament que pot apartar Borràs?

Mala peça al teler

El presumptea la(ILC) que afecta amenaça de tensar el Govern i posar en risc del futur de la legislatura. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) investiga divuit contractes fets entre 2013 i 2017 , quan Borràs era presidenta de la ILC, per un valor total que supera els 300.000 euros. La Fiscalia ja ha presentat escrit d'acusació i les penes són altes: sis anys de presó i 21 d'inhabilitació per Els moviments dels darrers dies de l'advocat Gonzalo Boye , que pilota la defensa de Borràs, no han calmat el debat: què farà la presidenta del Parlament? Com actuaran els partits independentistes? En tot plegat és clau eli concretament un article, elAquest article es va modificar a instàncies de ladurant la legislatura del referèndum. Va ser, de fet, un dels moviments deper satisfer els anticapitalistes mentre es posava rumb al referèndum, poc abans dels "plens de desconnexió". L'regula la suspensió dels drets i deures dels diputats i elestableix que quan hi haper a casos en què l'acusació és perla mesa ha d'acordar la suspensió dels drets i deures parlamentaris "de manera immediata". Si hi ha dubtes sobre el tipus de delicte o sobre el règim d'incompatibilitats aplicable durant la suspensió, cal un dictamen de la. En aquest cas, s'han de posicionar tots els grups parlamentaris i el cas acaba al ple.Si s'acaba aplicant l'article 25 a Borràs, això vol dir que no podrà assistir als plens, ni participar en comissions, ni votar, ni delegar el vot, ni cobrar el sou,. Tots els seus drets i deures, regulats entre els articles 4 i 20 del reglament del Parlament, quedarien suspesos. Ara bé,. Deixar o perdre l'escó és irreversible, però una suspensió, no. Per això, en termes jurídics, no es qüestiona la seva. En cas d'absolució, Borràsde diputada de ple dret, i també de presidenta del Parlament. Durant el temps de la suspensió, però,i, per tant, Junts (i el Govern, en general) perdia un vot.I com es podria restituir Borràs? Aquí ja ens situem en un, que faria necessària la imaginació dels lletrats i dels grups parlamentaris. El problema de la suspensió és que, sobre el paper,, però a la pràctica, tenint en compte els tempos de la justícia, tot sovint. Per què? Perquè difícilment la causa que afecta la presidenta del Parlament arribarà al final, és a dir, hi haurà sentència ferma, abans que acabi la legislatura. En aquest moment, diputats perden automàticament el seu escó (això està regulat a l'article 24 del reglament) i només el poden recuperar si són escollits, de nou, pels ciutadans a les urnes. En tot cas, per arribar a aquest escenariL'article 25.4 és controvertit. Altres vegades, els lletrats de la cambra l'han qüestionat. Així es desprèn d'un informe que va elaborar l'any 2018 l'exlletrat major del Parlamenten el marc de la suspensió dels drets i deures delsque també eren diputats (se'ls investigava, entre d'altres, per, un delicte relacionat amb la corrupció, i per tant encaixava en el 25.4). Deixant de banda les diferències entre el cas de Borràs i el de l'1-O, l'informe de Ridao feia una anàlisi jurídica i tècnica de l'article 25.4 en què assenyalava algunes(és crític amb el terme genèric de "corrupció", que no és cap delicte concret, i amb el fet que qui acordi la suspensió sigui la mesa, l'òrgan rector de la cambra, en lloc del ple).De tota manera,. Hi ha altres preceptes recollits a l'article 25 que també encaixen amb la seva situació. L', per exemple, preveu que es pot suspendre els drets i els deures d'un diputat en cas d'obertura de judici oral ferma i si el ple ho acorda per majoria absoluta "atesa la naturalesa dels fets imputats", després d'un dictamen motivat de la comissió de l'estatut del diputat. D'altra banda,permet que sigui el mateix diputat afectat qui demani deixar en suspens la seva condició mentre es resol el cas. La comissió de l'estatut del diputat ha d'emetre un dictamen i ho resol la mesa. Més enllà del debat tècnic i jurídic, la decisió que prengui el Parlament tindrà un

