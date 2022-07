Enquesta | Què penses de les baixes automàtiques per Covid?

La setena onada de la Covid s'ha consolidat a Catalunya i Salut ha realitzat el primer moviment per evitar la saturació del sistema sanitari. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va anunciar aquest dimarts que, en l'actual context de pressió als CAP, es reactivaLa baixa es podrà sol·licitar a través de l'aplicació dei no caldrà un test positiu de coronavirus. La durada general serà de cinc dies, sempre que no canviï la situació del malalt. Davant d'aquesta decisió, entitats com Foment del Treball consideren que no hi ha cobertura jurídica ni garanties, ja sigui per als treballadors com per a les empreses. I tu,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor