L'Eurocambra aprova classificar el gas i les nuclears com a energia verda

ha donat llum verda aquest dimecres a la proposta de la Comissió Europea que classificacom a energies verdes. Els diputats del ple d'Estrasburg han votat en contra l'esmena que rebutjava la classificació d'aquests combustibles fòssils com a sostenibles pel mercat financer amb 328 vots en contra, 278 vots a favor i 33 abstencions.En aquest sentit, la Comissió defensa que la inversió privada en gas i energia nucleari recorda que la classificació d'aquestes activitats com a sostenibles serà limitada en el temps i haurà de complir uns requisits específics en seguretat i transparència. La legislació tirarà endavant si elno presenta objeccions.El Consell de la Unió Europea tési veta la proposta de la Comissió. Per frenar la legislació, almenys 20 estats membres haurien d'oposar-s'hi. Si tira endavant, la regulació estarà vigent a partir del 2023. Diversos eurodiputats dels principals grups polítics han dut a terme unadefensant que cal evitar la dependència del gas rus i que els combustibles fòssils no es poden classificar com a verds.Segons la regulació presentada per la Comissió, el gas natural serà considerat com una inversió verda, mentre que l'energia nuclear es beneficiarà de ser considerada energia sostenibleA més, perquè el gas sigui considerat una energia verda, haurà de complir amb un nombre d'emissions específiques, substituir a una instal·lació de carbó existent que no pugui ser substituïda per una altra energia renovable i arribar a determinats objectius de reducció d'emissions.En el cas de l'energia nuclear, s'imposaran requisits en matèria de residus, finançament i planificació de desmantellament. El reglament sobre taxonomia s'emmarca al pla d'actuació de la Comissió Europea peri té com a propòsit impulsar la inversió verda i evitar el 'greenwashing'.

