Alerta per Centaurus, una subvariant d'òmicron més transmissible

.@doctorsoumya explains what we know about the emergence of a potential Omicron sub-variant [referred as BA.2.75] ⬇️#COVID19 pic.twitter.com/Eoinq7hEux — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 5, 2022

Elno deixa d'evolucionar. Aquest dimecres, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha advertit d'una nova subvariant d'òmicron, coneguda com a BA.2.75 o Centaurus, encara més transmissible. De fet, els científics alerten d'unaque òmicron.Tot i que per ara hi ha seqüències limitades i no en tenen molta informació, l'origen està ai ja se n'ha detectatarreu del món. Es tracta d'una subvariant de "segona generació" que registra un creixement de més del 18% sobre altres subvariants d'òmicron.A més, inclou noves mutacions en la proteïna espiga, algunes de les quals amb la capacitat d'Així, Centaurus podria infectar persones vacunades o que ja han passat la Covid anteriorment. L'OMS, per ara, no n'ha emès una alerta concreta, però els experts endonat el gran increment de casos a l'Índia.La notícia arriba en un moment en quèa Catalunya. El Departament de Salut va notificar aquest dimarts deals hospitals que situen, de ple, el país en la setena onada de la pandèmia. Per evitar el col·lapse dels Centres d'Atenció Primària, s'ha reactivat el sistema deper simptomatologia compatible amb Covid-19.​​​​​​

