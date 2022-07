El Cercle d'Economia no va a Waterloo

Unesno es veuen cada dia. Però això és el que està succeint el que en menys d'una setmana elegirà president. Aquest dimecres, un públic nombrós s'ha acostat a la seu de l'entitat per assistir al debat entre els dos candidats,. "Oh, això és una cosa nova!", exclamava una sòcia a l'inici de l'acte, destacant la rellevància històrica del procés. La gent del Cercle viu les eleccions amb una barreja d'emoció i intriga.Són les primeres eleccions amb dues candidatures des que un grup de joves fills del patriciat barceloní va fundar l'entitat, a finals dels cinquanta. El periodistaha moderat un debat educat que ha deixat entreveure la tensió electoral -sempre controlada- que travessa la casa. Ahir es va sortejar el lloc que ocuparia cadascú en el debat i qui començaria i tancaria l'encontre. Tots dos han contraposat visions i programes. Però en una cosa han coincidit: de guanyar les eleccions,Closas ha preguntat, al final del debat, si en cas de liderar el Cercle, anirien a visitar Puigdemont. Cañadas ha respost ràpidament i de manera emfàtica:. Guardiola ha coincidit d'una manera potser més matisada: "No hi aniria, no seria una cosa prioritària". El candidat ha afegit que, a més, "amb els canvis produïts a Junts, crec que ha perdut comandament polític". En aquest moment, potser han delatat algunes insensibilitats de les elits envers el que ha passat en aquest país.En el debat, Cañadas ha obert el foc. "El Cercle ha perdut pes en els darrers tres anys, ens hem retrocedit i no hem estat en els grans debats que s'han produït entorn de la pandèmia, on hem estat massa". L'aspirant ha llançat un dard contra una de ls fotografies emblemàtiques de l'etapa de: "Està molt bé que vingui Von der Leyen , però no ens enganyem: això és fruit del treball de molts anys". També ha demanat que l'entitat s'obri més a Europa i a les institucions comunitàries. Cañadas ha defensat la transversalitat de la seva candidatura i la seva aposta pels socis més joves.Guardiola, que és membre de la junta de Faus i parteix amb l'etiqueta de, ha destacat que la visita de la presidenta de la Comissió Europea va tenir transcendència perquè va posar fi a la manca de diàleg fluid entre la Generalitat i la UE. Guardiola ha fet una defensa de la gestió anterior i del fet que l'actual directiva ha esperonat la presència destacada deen l'equip actual. "Continuïtat" és un terme qu no ha rebutjat. Guardiola s'ha compromès a treballar per fer que els socis participin més en les activitats i el discurs de la casa, i fer que el Cercle es mogui cap a on s'ha mogut la societat catalana.Sobre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, el posicionament de tots dos candidats ha estat molt moderat, insinuant-se tan sols matisos entre ells., ha afirmat Guardiola, que ha destacat "el marge de maniobra que permet lasi la sabem interpretar bé", tot reivindicant diversos documents de l'entitat. Sobre una possible consulta, ha afirmat que cal combinar el respecte al marc legal i el principi democràtic, exigint unes majories com les requerides per la reforma de l'Estatut, de dos terços.Rosa Cañadas ha propugnatamb altres comunitats i aliances amb el País Valencià icom la que s'ha de produir entorn el corredor mediterrani. S'ha mostrat favorable al pacte fiscal i ha reclamat a la política catalana que es concentri en les prioritats de l'economia i la societat.Si entre els partidaris de Guardiola es destaca el bon estat del Cercle pel que fa a influència, els crítics cerquen en la identitat suposadament perduda de l'entitat. Entre els assistents,membre de la candidatura de Guardiola, deia que "el peix ja està molt venut" i destacava que el Cercle és "de les poques institucions que té una". Una afirmació que els fets corroboren. Les jornades de l'entitat són una cita a la qual cap dirigent de l'estat espanyol pot negar l'assistència.Un altre soci destacat,, de la candidatura de Cañadas, assegurava que "és important que el Cercle trobi el seu espai i vagi endavant., hem de ser sobretot un centre de pensament i reflexió".

