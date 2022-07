Aragonès sosté que la decisió sobre el futur de Borràs es prendrà en base al «servei públic»

El president de la Generalitat,, ha assegurat aquest dimecres que qualsevol decisió sobre el futur de, presidenta deli de, es prendrà en base al "servei públic" que es "presta" als ciutadans. Aragonès ha esquivat pronunciar-se directament sobre si Borràs, davant la imminència del judici oral per la seva gestió al capdavant de la(ILC), ha de plegar, un escenari que ella mateixa ha descartat amb rotunditat . Ha estat, cap de files delal Parlament, qui l'ha interpel·lat sobre la qüestió."Vostè sap que, com a president, em dec a aquest Parlament i respecto la. En el moment concret que calgui prendre decisions, tothom prendrà la decisió en base a la vocació de servei públic que tenim", ha estat la primera resposta del president de la Generalitat, que ha indicat que el cas Borràs. "La meva capacitat d'intervenció és la mateixa que la de la resta de diputats. Estic convençut que, per defensar les institucions i el seu prestigi, quan es prengui una decisió, cadascú prendrà la millor que permeti preservar el servei públic que prestem alsde Catalunya", ha remarcat el dirigent d'ERC en la resposta a Fernández.Junts, que ha explicitat el suport a Borràs per boca del president del seu grup parlamentari,, ha tornat a preguntar a Aragonès sobre el diàleg amb l'Estat, tot posant de manifest que "no saben" amb quines trobaran al davant. "Defensaré el referèndum i l'amnistia", ha assenyalat el president de la Generalitat, que ha reclamat "enfortir" la posició catalana. Amb, cap de files del PSC, Aragonès hi ha tingut una topada pels fons europeus., cap de files dels comuns, s'ha queixat del ritme de visites als, que estan "desbordats" per la situació de la setena onada de, les baixes entre el personal i l'arribada de les vacances. "Li sembla normal que el Govern recomani a la gent que no vagi als centres d'atenció primària?", ha preguntat Albiach. Aragonès matisat que, quan algú està contagiat, no és que no hagi d'anar al CAP, sinó que si no es troba malament, no cal que s'hi acosti per una. D'aquesta manera es deixa espai a "patologies que necessiten atenció sanitària". "S'han destinat més de 9 milions per reforçar l'atenció primària aquest estiu", ha dit."Vostè ha d'exercir com a president, i posar més professionals. Això es fa pagant més, la qual cosa", ha remarcat Albiach, que ha insistit que el pressupost en atenció primària ha d'arribar aldel total dels diners destinats a Salut. "Les responsabilitats les volen assumir totes, que per això som independentistes. Qui ha eliminat els fons Covid és l'Estat, no la Generalitat. Qui diu el tant per cent que podem pujar als treballadors públics és la. No volem tenir cap excusa, però fins que no tinguem totes les responsabilitats anirem a demanar a qui calgui que compleixi amb la seva feina", ha ressaltat el president.També sobre els serveis públics ha preguntat Dolors Sabater, de la CUP, que ha lamentat eldel sector de l'administració. "Són la principal estructura de salvament del drets bàsics i personals", ha apuntat la diputada anticapitalista. "serveis bàsics i residencials mata. Ho vam veure en la crisi de la pandèmia i ho continuem veient amb el desmantellament que està fent el seu Govern. Continuen amb la dèria de privatitzar", ha remarcat Sabater. "Nosaltres apostem pel reforç dels serveis públics", ha respost Aragonès, que ha admès que estan "molt lluny" d'allà on "voldrien ser". "No em digui que les condicions dels treballadors públics han estat retallades aquest any, perquè hem arribat a acords per", ha insistit.

