Alexia Putellas, fora dels terrenys de joc per una greu lesió

🔴 La internacional Alexia Putellas, camino del hospital para realizarse las pertinentes pruebas médicas que determinarán el alcance de su lesión. pic.twitter.com/Q6cvrP5dXs — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) July 5, 2022

queda fora dels terrenys de joc per una greual seu genoll esquerre. Així, la millor jugadora del món es perdrà l'Eurocopa en tdurant un entrenament amb la selecció espanyola a només tres dies de començar la competició.La Real Federació Espanyola de Futbol ha confirmat lade la capitana blaugrana que la deixarà diversos mesos de baixa. La notícia arriba després d'una gran temporada en què Putellas ha estat guardonada amb lai el, els dos màxims guardons del futbol mundial.Al Barça, Alexia ha estat bicampiona, amb lai laperò la temporada no va poder ser rodona per la derrota a la final de la Champions League contra l'Olympique de Lió. De fet, aquest mateix dimarts a la tarda, el Futbol Club Barcelona ha comunicat que ja ha trobat rival per al trofeu Joan Gamper que l'equip femení jugarà el 23 d'agost contra el Montpellier i que, probablement, es perdrà a causa de la lesió.

